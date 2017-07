Montesacro e Tufello: 290mila euro per far rinascere i mercati rionali

I mercati rionali del Municipio III si rimettono a nuovo: l'opera di restyling tra i banchi partirà dal Mercato di Montesacro I, quello in viale Adriatico, e dal Mercato Tufello di Piazza degli Euganei.

Fondi per i mercati del Municipio III

Già stanziata la prima parte dei fondi pari a 289.000€. Di tali risorse 60.000€ saranno utilizzati per la progettazione, 229mila per l'inizio dei lavori "che - fanno sapere da Piazza Sempione - partiranno appena verrà approvato il progetto definitivo".

Lavori Mercato Tufello e Montesacro I

Per quanto riguarda il Mercato Tufello: la struttura verrà adeguata alle normative di sicurezza attuali, mentre un intervento più strutturale riguarderà il mercato di viale Adriatico. Il Montesacro I verrà infatti sottoposto ad interventi più massivi: il restyling riguarderà l'interno e l'esterno dello stabile che lo ospita "al fine - ha sottolineato l'assessore al Commercio del Municipio III, Simone Proietti - di ampliare l'offerta e andare oltre la funzione commerciale originale e proporsi come luogo d'aggregazione".

Mercati rionali del Municipio III: "Finisce era abbandono"

Una nuova linfa ai mercati del territorio salutata con entusiasmo da Piazza Sempione: "Per anni i mercati rionali sono stati abbandonati a loro stessi. Le strutture e l'offerta dei mercati hanno così subito un prolungato declino che si è tradotto in chiusure di box e declino economico con conseguente degrado nonostante, in anni di crisi come questi ultimi, il rapporto qualità prezzo continuasse ad essere elevato" - ha scritto l'assessore Proietti evidenziando come al di fuori di Roma, in Italia e in Europa, i mercati abbiano invece sperimentato una rinascita "frutto di una visione di sviluppo che ha portato le amministrazioni ad impegnare fondi importanti".

Municipio III: 300mila euro per i mercati rionali

L'obiettivo è quello di mantenerne il ruolo dei mercati aggiornandolo in funzione delle possibilità che essi offrono "grazie alla loro locazione all'interno del tessuto urbano e grazie agli spazi attrezzati di cui dispongono". Un'evoluzione che anche il Municipio III vuole far propria, a partire dalle risorse ottenute.

"Nel nostro Municipio - sottolinea Proietti - grazie al lavoro congiunto con gli assessori Meloni e Mazzillo abbiamo trovato ed impegnato i fondi per iniziare i lavori di ristrutturazione di due importanti mercati del territorio".

Circa 300mila euro che dovranno rendere quegli spazi commerciali decorosi, vivaci e pienamente frequentabili dalla clientela, con attenzione alle condizioni ambientali e di lavoro degli operatori.