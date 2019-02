Via i crateri su viale Jonio: l'arteria di Valmelaina sarà "strada nuova"

Lavori in corso su viale Jonio, l'arteria che corre tra Tufello e Valmelaina si appresta così a rinascere "strada nuova": avvallamenti e buche, che da tempo costringono i conducenti di auto, scooter e bus allo slalom, lasceranno posto ad asfalto liscio e dunque più sicuro.

Per il vialone del Municipio III è il secondo intervento dopo quello più strutturale dell'aprile 2018 con la posa di una guaina fibro-rinforzata con la funzione di prevenire infiltrazioni e cedimenti, oltre che allungare la vita del manto stradale.

Viale Jonio sarà strada nuova

"Viale Jonio non sarà mai più come prima. Nostalgia verso un passato romantico? No, speranza verso un futuro senza buche. Non ho mai visto questa strada senza crateri, sarà un'esperienza nuova e fantastica" - ha commentato il consigliere comunale del M5s, Angelo Diario, in sopralluogo al cantiere.

Lavori su viale Jonio: bus deviati

A causa dei lavori stradali in corso nel tratto compreso tra via Capraia e via Monte Rocchetta, sono deviate le linee 338, 339 e 349. Da viale Jonio (altezza Via Monte Rocchetta) percorrono via Capraia e via delle Isole Curzolane. Vengono temporaneamente soppresse due fermate.