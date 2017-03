La delibera 140 fa tremare il Tufello: blitz dei movimenti a Piazza Sempione

La delibera 140 fa tremare il Tufello. Lo spettro dello sgombero infatti pende come una spada di Damocle su Lab! Puzzle e su tutti quegli attivisti che dal 2011, liberando i locali dei vecchi uffici del Sociale da abbandono e polvere, in via Monte Meta hanno messo su una realtà di welfare dal basso divenuta ben presto punto di riferimento per studenti, precari e stranieri. Ma non solo. Al Puzzle nota e stimata la scuola di fumetti e illustrazioni, così come i laboratori di lavoro comune e quei corsi di italiano utili per chi arriva da lontano.

Un'esperienza che però adesso, in virtù di quella delibera sul riordino del patrimonio capitolino, rischia di sparire. Per questo i movimenti ieri si sono presentati a Piazza Sempione con un blitz. I ragazzi di via Monte Meta hanno preso la parola prima dell'inizio della seduta del Consiglio: "Dopo che lo scorso 19 febbraio le istituzioni municipali non si sono presentate all'assemblea pubblica di presentazione dello 'Statuto di autogoverno', scritto da tutte e tutti coloro che animano l'occupazione di via Monte Meta, abbiamo deciso di andare a trovare gli esponenti della politica e di governo nel nostro municipio" - hanno scritto in una nota dal Puzzle sottolineando come la delibera 140 rischi di cancellare decine di esperienze sociali, di solidarietà e volontariato di Roma. Tra queste anche la loro.

"Dietro sgomberi e sfratti, e un il ritornello della 'ripristino' della legalità, si nasconde il progetto di normalizzare Roma, togliendo voce e spazio a tutti quelli che resistono dentro la crisi immaginando una società e una città diversa. Un progetto - sottolineano i movimenti - a cui l'attuale amministrazione capitolina e il M5s non hanno ancora dato segnali di sostanziale discontinuità con le precedenti amministrazioni. Non bastano più le petizioni di principio e le promesse, mentre vanno avanti gli sgomberi e i provvedimenti amministrativi".

Da qui la richiesta alla politica, a cominciare dagli enti di prossimità, di avere il coraggio di scegliere e di metterci la faccia: "O si tutelano le esperienze sociali e che nascono dal basso, tutelando i beni comuni e percorrendo innovative strade sotto il profilo giuridico, o si lasciano parlare giudici e manganelli" - hanno detto i giovani del Tufello.

La volontà di Puzzle è quella d'intraprendere un percorso pubblico per tutelare la ricchezza sociale e i servizi che trovano spazio all'interno della realtà di via Monte Meta: "Abbiamo registrato una rinnovata disponibilità a un confronto. Disponibilità - promettono - su cui vigileremo a partire dalla prossima settimana".