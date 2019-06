Vialetti malconci e aiuole come foreste: "Nei cortili Ater del Tufello bisogna fare lo slalom"

Vialetti di ingresso sconnessi e malconci tra terriccio e mattoncini divelti, intorno verde selvaggio con aiuole come foreste e cespugli di rovi. Davanti a qualche portoncino transenne mai rimosse.

Tufello, il cortile Ater è una foresta

Così si presenta una parte del cortile del condominio Ater di via Tonale, nel cuore del Tufello "dove - denuncia Emiliano Bono, già consigliere di FdI in Municipio III - tantissime famiglie spesso con persone anziane o anche giovani famiglie con piccoli al seguito, per andare a casa devono fare lo slalom".

La denuncia: "Su case popolari solo promesse"

Una situazione, quella di via Tonale, già segnalata circa un anno fa senza che però nulla in quel lotto sia cambiato. "Condizioni che rappresentano solo in piccola parte le decine e decine di condomini Ater nel municipio III con le stesse pericolosità: da via Monte Massico, a via Vigne Nuove, via Capraia, via Isole Curzolane e ancora tanti e tanti, senza dimenticare tutti i condomini di Val Melaina. Forse - polemizza Bono con il governo di Montesacro - delle promesse elettorali mai mantenute rimangono solo gli striscioni che il buon presidente Caudo continua a stendere sul balcone della sede istituzionale di Piazza Sempione o le letture poetiche nei cortili Ater al Tufello. Un quartiere che - conclude l'ex consigliere di centrodestra - è stanco delle barzellette. Penso sia giusto e necessario un intervento immediato di tutte le parti in causa senza se e senza ma".