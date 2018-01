Il cuore grande del Tufello: il quartiere in supporto del Salvamamme

Dal Tufello a Valmelaina: è forte il filo della solidarietà nel Municipio III dove il Comitato Parrocchiale di Santa Maria Assunta ha consegnato una donazione al punto Salvamamme di via Dina Galli.

Dal Tufello l'aiuto al Salvamamme

Un aiuto concreto per il Salvamamme nato nel 2016 negli spazi del centro anziani Sandro Pertini. Un sostegno sincero che arriva da tutti quei cittadini che hanno aderito all'iniziativa di raccolta fondi della parrocchia del Tufello.

L'abbraccio tra realtà solidali

Un abbraccio tra realtà sociali e solidali in favore di famiglie in difficoltà e donne fragili. "É un contributo significativo e di stimolo per il prosieguo dell'importante attività che il Punto Salvamamme svolge da quasi due anni nel III Municipio, unico su tutta Roma" - ha commentato Giulio Terlizzi di AttivaMontesacro, associazione promotrice del punto di via Dina Galli.

Il Salvamamme di via Dino Galli: risorsa per il territorio

"Il Salvamamme ascolta ed assiste mamme, bambini e famiglie in difficoltà, che costituiscono nei nostri quartieri una realtà non indifferente. L'esperienza - ha proseguito Terlizzi - ha dimostrato che la distribuzione gratuita di vestiario ed alimenti per la fascia d'età 0-13 anni risponde a bisogni veri".

Insomma un'importante risorsa che vive grazie all'impegno dei volontari e alla generosità delle persone "segno e premessa di un impegno duraturo, radicato nel territorio e sostenuto dalle Istituzioni".

Le attività del punto nel Municipio III

Distribuzione di abbigliamento, di generi utili per l'infanzia oltre che supporto psicologico gratuito alle mamme in difficoltà quanto garantito dal Salvamamme di Valmelaina. Un luogo di solidarietà riconosciuto e supportato dal cuore grande del Tufello e di tutto il Municipio III.