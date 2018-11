Danneggiata l'auto del consigliere di LeU: "Al Tufello clima pesante"

Gomme squarciate e carrozzeria in parte verniciata di marrone: così questa mattina il consigliere di Liberi e Uguali del Municipio III, Cesare Lucidi, ha rinvenuto la sua auto.

Immediata la denuncia su quanto accaduto alle forze dell'ordine: sul posto sono intervenute due volanti e la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi del caso.

Danneggiata l'auto del consigliere di LeU

"Dopo l'incendio alla palestra Valerio Verbano oggi questo nuovo atto di vandalismo. Al Tufello si respira un'aria pesante e questi episodi destano una grande preoccupazione" - ha commentato Lucidi al quale sono arrivati messaggi di vicinanza e attestati di solidarietà.

Tra i primi il minisindaco del Municipio III, Giovanni Caudo e il collega di maggioranza a Piazza Sempione Yuri Bugli del Pd: "Il danneggiamento dell'auto del consigliere Lucidi avvenuta nottetempo sotto casa sua rappresenta un ulteriore segnale preoccupante del clima di violenza agita nei confronti degli esponenti territoriali delle sinistre nella città" - hanno scritto il minisindaco e il presidente del Consiglio del Montesacro invitando tutti ad essere protagonisti di una fase di riflessione comune sulla situazione, "ma soprattutto - hanno scritto in una nota - di un'immediata condanna nei confronti di questa mentalità criminale".

"Attacchi e intimidazioni all'ordine del giorno"

"Ormai sono all'ordine del giorno gli attacchi, le intimidazioni e le provocazioni da parte di gruppi organizzati neofascisti e dell'estrema destra" - ha rilevato Gianluca Peciola, del Movimento Civico per Roma ricordando il recente incendio alla palestra popolare Valerio Verbano, sempre al Tufello, e il blitz degli anti abortisti durante la seduta del Consiglio del I Municipio.

"Il ripetersi di questi episodi disegna un quadro inquietante a cui bisogna rispondere con determinazione massima e spirito unitario. È necessaria - ha proseguito Peciola - una mobilitazione ampia nei quartieri, con energie all'altezza della situazione allarmante che stiamo vivendo".

Solidarietà a Cesare Lucidi e condanna del gesto sono arrivati anche dal consigliere capitolino del Pd, Marco Palumbo; dal deputato di LeU, Stefano Fassina e Rita Lazzari, la coordinatrice di Mdp Art 1 sul territorio e Piero Latino, coordinatore di Roma.

La solidarietà dei colleghi al consigliere Lucidi

"Pensavamo che certi episodi fossero confinati in un passato neanche troppo lontano. Invece il clima che si respira diventa sempre più pesante e assistiamo a una recrudescenza della violenza e dell'intolleranza in ogni ambito del nostro paese. Speriamo che le indagini della polizia riescano a risalire al più presto agli autori di questo gesto vile. Allo stesso tempo esprimiamo la nostra solidarietà al consigliere Lucidi e lo ringraziamo per il lavoro costante che fa sul territorio, a tutela dei più deboli e a difesa del diritto all'abitare" - la nota dei rappresentanti di Sinistra Italiana Liberi e Uguali, Adriano Labbucci (segretario area metropolitana), Gianluca Colletta (coordinatore Municipio III) e Fabrizio Picchetti (coordinatore circolo Tufello - Pio La Torre).