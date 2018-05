Da Settebagni al Tufello: i nasoni del Municipio III verso la riapertura

Il Municipio III ritrova i propri "nasoni": tornerà infatti a scorrere a breve l'acqua delle fontanelle pubbliche del Roma Montesacro.

Riaprono i nasoni del Municipio III

La chiusura dei nasoni dei quartieri del Municipio III, come in tutta Roma, era stata avviata nel luglio scorso: una misura messa in campo da Acea per far fronte all'emergenza siccità. Così strade e parchi si erano ritrovati orfani delle caratteristiche fontanelle. Tutte a secco, ma non ancora per molto.

"Sono in fase di apertura le fontanelle pubbliche all'interno del Municipio. Questa azione è conseguente alle operazioni di controllo e manutenzione di parte delle tubature che ha permesso la riduzione delle perdite lungo la rete di distribuzione idrica" - ha fatto sapere Roberta Capoccioni, ex minisindaca del Municipio III e delegata di Raggi sul territorio.

Dispersione acqua ridotta

In base ai dati forniti da Acea la dispersione dell'acqua è passata dal 45% al 38%, con la sospensione dei prelievi dal lago di Bracciano da agosto 2017.

"Previa la continuità dei lavori sul resto della rete idrica, che determineranno una ulteriore riduzione delle perdite, - ha sottolineato Capoccioni - si è dunque potuto avviare la riapertura dei nasoni".

L'acqua tornerà dunque a scorrere nelle fontanelle di Settebagni, dove già sono arrivati i primi addetti, così come in quelle del Tufello e di Talenti.

"L'amministrazione ed Acea hanno lavorato congiuntamente per ottenere questo risultato. Coniughiamo dunque le necessità della cittadinanza con una appropriata gestione della risorsa acqua".