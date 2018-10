Tufello: via delle Isole Curzolane chiude per lavori, bus deviati

Via delle Isole Curzolane al Tufello chiusa a partire dalla mattina di martedì 16 ottobre per lavori sul mano stradale. Lo comunica Agenzia per la Mobilità. Nella prima fase dell'intervento sarà chiuso al traffico il tratto di carreggiata, a salire, tra via Val Melaina e via Scarpanto. A seguire, nei giorni successivi, saranno chiusi i tratti Fra via Scarpanto e via Monte Rocchetta, tra via delle Vigne Nuove e piazza degli Euganei, tra piazza degli Euganei e via Monte Petroso, tra via Monte Petroso e via Monte Massico. Fino al termine del cantiere deviate le linee di bus.