Uffici come biblioteche: da Montesacro al Tufello arriva il bookcrossing

In Municipio III uffici come librerie: dal Tufello a Montesacro arriva il bookcrossing, ossia il passaggio di libri che potranno essere scambiati nelle sedi di Piazza Sempione e via Fracchia.

Bookcrossing in Municipio III

In prossimità degli sportelli anagrafici verranno infatti installate due zone di libero scambio di libri: qui ognuno potrà lasciare quelli che non legge più o che non vuole tenere in casa e prenderne altri.

Un'iniziativa nata nel 2001 e che oggi vede coinvolti più di 130 paesi in tutto il mondo, compresa l’Europa, attraverso spazi pubblici e privati. Tra questi anche il Montesacro.

Uno scambio totalmente gratuito, conosciuto anche come Giralibri, Libera Libri o semplicemente BC, che viene concepito anche come il tentativo di creare un’enorme biblioteca aperta, libera, disponibile a tutti e sempre in movimento.

Scambio di libri a Piazza Sempione e via Fracchia

"A volte esistono libri che abbiamo letto e sappiamo che non rileggeremo più. È un delitto buttarli, ma in casa ingombrano. Sono proprio questi i libri predestinati per essere liberati nelle due zone Bookcrossing, spazi messi a disposizione dal Municipio Roma III" - hanno spiegato da Piazza Sempione.

Dunque il bookcrossing sbarca a Montesacro e Tufello donando una nuova vita ai libri destinati all'oblio o al macero che, grazie alle zone di scambio a Piazza Sempione e via Fracchia, non saranno abbandonati ma torneranno liberi di diffondere cultura e di rivivere nelle mani di altre persone.