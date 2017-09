La Giunta del Municipio III batte i pugni: "L'anagrafico Tufello va riaperto immediatamente"

Lo sportello anagrafico del Tufello potrebbe riaprire i battenti a breve. La piccola sede distaccata degli uffici del Municipio III, realizzata nel dicembre 2015 al box n.7 del mercato di Piazza degli Euganei, dopo la pausa estiva era rimasta chiusa generando malcontento e polemiche.

Sportello anagrafico del Tufello chiuso

Dal 4 settembre, data in cui avrebbe dovuto riaprire, il servizio non è mai stato riattivato: ad avvisare la cittadinanza della sospensione solo un semplice cartello. Interruzione che qualcuno temeva fosse definitiva: nel corso degli anni infatti tanti i tentativi di affossare uno sportello aperto con fatica.

Tufello: lo sportello anagrafico "scomodo"

Troppo difficoltoso, con le risorse del personale scarse, mantenere il piccolo anagrafico. Una sede distaccata voluta per avvicinare il servizio ai residenti più anziani del quartiere popolare e aiutare la crescita del mercato: una novità, a quanto apprendiamo da fonti qualificate, però mai vista di buon occhio dai vertici amministrativi che negli anni si sono avvicendati a Piazza Sempione.

Eppure alla base della recente chiusura dell'anagrafico del Tufello, secondo quanto riportato da Palazzo Pubblico, vi sarebbero esclusivamente le ferie estive e la contemporanea riorganizzazione del personale degli uffici. Nessuna volontà di chiuderlo definitivamente. Almeno non da parte della Giunta Capoccioni.

La direttiva di Giunta: "Sportello anagrafico da riaprire immediatamente"

A rassicurare sulle intenzioni della parte politica del Municipio III la stessa minisindaca. La sua Giunta ha emanato una direttiva che chiede al Direttore del Municipio di porre in essere tutti i necessari atti per l'ampliamento dell'accessibilità del servizio da parte dei cittadini con la riapertura immediata dello sportello di Piazza degli Euganei.

Anagrafico Tufello: "Nessuna ipotesi di chiusura definitiva"

"Lo sportello anagrafico presso il Mercato Coperto Tufello non chiude. Non è mai esistita alcuna ipotesi di chiusura degli uffici, né si è mai ipotizzata in qualsivoglia sede una ipotetica chiusura di un servizio che gode del favore dei cittadini: sia per la sua evidente utilità, sia perchè la sua presenza all'interno della struttura è perfettamente coerente con le nostre linee guida che intendono rimettere i Mercati Rionali al centro della vita dei nostri quartieri" - ha scritto la presidente Capoccioni.

Da qui la scelta di emanare la direttiva e mettere a tacere le voci sulla presunta chiusura definitiva dell'anagrafico Tufello. "La chiusura di questo periodo è esclusivamente dovuta alle ferie estive ed alla contemporanea riorganizzazione del personale degli uffici. Per questo motivo, e a causa della cattiva comunicazione fatta strumentalmente da alcuni, ho ritenuto necessario impartire una direttiva ad hoc che ne riaffermi l'apertura subito dopo la necessaria riorganizzazione del personale preposto" - ha spiegato Capoccioni.