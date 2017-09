Anagrafico Tufello "chiuso per ferie e riorganizzazione": ma le carte smentiscono la minisindaca

In Municipio III non si placano le polemiche sulla chiusura dello sportello anagrafico del Tufello, la piccola sede distaccata degli uffici del Terzo posta tra i banchi del mercato di Piazza degli Euganei.

Anagrafico Tufello: mai riaperto dopo pausa estiva

Un ufficio anagrafico che, dopo la pausa estiva, non ha mai riaperto i battenti: il 4 settembre, data in cui avrebbe dovuto ricominciare ad erogare i servizi, un cartello a firma del Direttore del Municipio III avvisava infatti la cittadinanza della "sospensione" dello sportello.

Da li il fuoco delle polemiche con le opposizioni ad accusare l'amministrazione Capoccioni di aver chiuso un servizio, peraltro senza alcun preavviso.

La direttiva di Giunta del Municipio III

Di recente la replica dei Cinque Stelle e la direttiva di Giunta del 12 settembre che invita il Direttore del Municipio III a riaprire "immediatamente" lo sportello anagrafico.

Anagrafico Tufello, Capoccioni: "Nessuna volontà di chiusura"

"Non è mai esistita alcuna ipotesi di chiusura degli uffici, né si è mai ipotizzata in qualsivoglia sede una ipotetica chiusura di un servizio che gode del favore dei cittadini" - ha detto la minisindaca Capoccioni dimenticando forse che lo sportello anagrafico del Tufello è già chiuso. Fuori servizio dal 4 settembre, se si considera anche lo stop estivo alle attività dal 28 giugno.

La versione della presidente Capoccioni

Secondo quanto riportato dalla Presidente del Montesacro alla base della chiusura dello sportello di Piazza degli Euganei vi sarebbero "esclusivamente le ferie estive e la contemporanea riorganizzazione del personale degli uffici".

Niente carta d'identità elettronica: chiude l'anagrafico Tufello

Una verità a metà. La disposizione del Direttore, datata 10 agosto e dunque un mese prima della Direttiva di Giunta, dispone la chiusura dell'anagrafico del Tufello "fino a quando potranno essere assicurate le condizioni organizzative atte a garantire sia la continuità nell'apertura di tutte le sedi municipali, sia l'erogazione di un servizio omogeneo e rispondente alle richieste della cittadinanza e agli standard dell'Amministrazione". Ossia lo sportello riaprirà se e solo quando avrà a disposizione personale e strumenti necessari per fornire agli utenti anche la carta di identità elettronica.

Il Pd contro la minisindaca: "Sportello Tufello è già chiuso"

Così, su una questione scottante e sentita dal territorio, sono le carte a smentire in parte la minisindaca attaccata duramente anche dal Pd. “Siamo sinceramente preoccupati per la presidente Capoccioni che palesa momenti di grande confusione. Apprendiamo infatti dalle colonne di Roma Today la sua 'ferma volontà di non chiudere lo sportello anagrafico di Tufello'. Ci dispiace dover informare la signora Presidente che lo sportello è già chiuso. Chiuso con atto ufficiale del Direttore del Municipio datato 10 agosto che immaginiamo abbia avvisato lei e la sua giunta per tempo" - hanno detto Yuri Bugli e Paolo Marchionne, ex esponenti di quella maggioranza che nel dicembre 2015 aprì con fatica la piccola sede anagrafica al box n.7 del Mercato Tufello.

"La ragione che ha costretto il dirigente a optare per quella, erronea, scelta è l’impossibilità di rilasciare in quella sede le nuove carte d’identità elettroniche a causa della mancanza dei macchinari necessari”.

L'invito dei Dem: "Capoccioni dia a sportello Tufello strumenti idonei"

Da qui la richiesta di attivarsi fattivamente per riaprire l'anagrafico del Tufello, dotandolo dunque del materiale e degli strumenti idonei a fornire un servizio completo e rispondente agli standard dell'Amministrazione. Proprio come sottolineato dalla disposizione del Direttore.

“Nella speranza che l’inquilina di piazza Sempione si riabbia al più presto da questo annebbiamento probabilmente dovuto al caldo dell’estate - hanno concluso Bugli e Marchionne - la invitiamo ad adoperarsi per fornire anche lo sportello del mercato di Tufello degli strumenti necessari per svolgere appieno il proprio compito. A tutto vantaggio dei cittadini”.