Al Mercato Tufello l'anagrafico è a intermittenza: lo sportello chiuso da due mesi

Serrande abbassate e nessun dipendente ad accogliere gli utenti: lo sportello anagrafico di Piazza degli Euganei, dopo una breve parentesi di operatività, è nuovamente chiuso.

L'anagrafico del Mercato Tufello

Un ufficio, quello al box n.7 del Mercato Tufello, inaugurato nel dicembre del 2015 per avvicinare i servizi demografici ai cittadini: rinnovo, duplicato della carte d'identità, iscrizione al portale, certificati/estratti anagrafe, autentiche/atti notori quanto dispensato dalla piccola sede anagrafica nel cuore del Tufello.

Uno sportello operativo a intermittenza

Uno sportello che però nell'ultimo anno ha funzionato ad intermittenza. Dopo la pausa estiva il servizio è infatti rimasto chiuso per mesi.

A disporne la sospensione, in pieno agosto, la Direzione del Municipio III volenterosa di assicurare anche al Tufello "le condizioni organizzative atte a garantire sia la continuità nell'apertura di tutte le sedi municipali, sia l'erogazione di un servizio omogeneo e rispondente alle richieste della cittadinanza e agli standard dell'Amministrazione". Dunque personale a disposizione e strumenti necessari per fornire agli utenti anche la carta di identità elettronica.

La direttiva della Giunta del Municipio III

Una chiusura meramente temporanea si era affrettata ad assicurare l'ex amministrazione grillina giudicando la sede anagrafica del Tufello utile ai residenti e coerente con la volontà di Piazza Sempione di rimettere i Mercati Rionali al centro della vita dei quartieri.

L'accusa di FdI: "Da M5s solo danni"

Da li la direttiva di Giunta e la breve riapertura del servizio fino all'ennesimo stop: ad oggi infatti lo sportello anagrafico del Tufello è inoperativo.

"I danni fatti dall'amministrazione pentastellata nel territorio del Municipio III sono sempre più ingenti, nonostante la Raggi abbia nominato come pseudo reggente la sfiduciata Roberta Capoccioni, il territorio continua ad essere abbandonato a se stesso. Lo sportello anagrafico nel Mercato del Tufello che serviva ogni giorno decine e decine di persone è chiuso da quasi due mesi e nonostante le promesse dei grillini così è rimasto, ma a nessuno sembra interessare" - denunciano il capogruppo capitolino Fabrizio Ghera e l'esponente di Fratelli d'Italia in III Muncipio, Emiliano Bono, sollecitando la pronta riapertura del servizio anche per dare linfa e slancio ad un mercato in profonda sofferenza.