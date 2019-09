VIDEO | Scambio cocaina-denaro a bordo dell'auto, la droga nascosta nel vano airbag

Colto in flagranza di reato mentre cedeva un 'pezzo' di cocaina in cambio del denaro. Siamo a Talenti dove, in seguito ad una intensa attività info – investigativa i poliziotti del Commissariato Esquilino, diretto da Giuseppe Moschitta, hanno intercettato nel quartiere un’autovettura con a bordo un romano di 35 anni, che, dopo aver interrotto il senso di marcia, si è accostato sul ciglio della strada.

Qui gli agenti hanno assistito in flagrante ad uno scambio di “droga-denaro”, tra l’autista e un “cliente”. Quindi l'intervento degli agenti che hanno poi recuperato la droga appena ceduta, della cocaina.

Sottoposto a perquisizione personale il 35enne è stato trovato in possesso di ulteriori dosi delle medesima sostanza, occultate negli slip. Perquisita anche l’autovettura, all’interno del vano airbag, lato passeggero, appositamente modificato, i poliziotti hanno trovato un beauty case in plastica contenente ben 212 involucri di sostanza stupefacente e vari fogli di carta sui quali erano annotati cifre e numeri, come promemoria delle operazioni illecite compiute.

In particolare, il veicolo risultava essere stato artificiosamente modificato, per cui, tramite un sistema elettromeccanico, premendo il tasto con il simbolo sbrinamento parabrezza, contemporaneamente ad una vite posta sotto lo stereo, si azionava un meccanismo a slitta che consentiva l’apertura del pannello airbag e l’accesso quindi alla sostanza stupefacente.

Venivano altresì sequestrati 470 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Tratto in arresto il 35enne dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

