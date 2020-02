Montesacro: piantati in viale Tirreno 25 lecci

Un intervento di decoro ma anche di tutela ambientale. Nei giorni scorsi, lungo viale Tirreno nel III Municipio, sono stati piantati 25 alberi. Nello specifico si tratta di lecci, posizionati all'interno dello spartitraffico della strada che attraversa il quartiere del terzo.

Caudo: "Roma la si può governare solo se la si ama"

"Un Municipio alberato. Tornano gli alberi a viale Tirreno frutto di una compensazione a carico di un privato per l'apertura di una struttura commerciale - ha detto dalle pagine facebook il presidente del III Municipio Giovanni Caudo - Non è vero che Roma non si può governare e che il suo declino è un destino inesorabile. Roma, la si può governare solo se la si ama".

Interventi di potature per la messa in sicurezza del viale

Già in passato, gli alberi di viale Tirreno erano stati oggetto di potatura. Interventi resi necessari, soprattutto in seguito al crollo di un grosso albero i cui rami avevano danneggiato auto in sosta (distruggendone sei) e schiacciando plance elettorali invadendo la strada.