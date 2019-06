Trasbordo rifiuti a Talenti, la Sindaca conferma e spegne le proteste: “Nessuna autorizzazione”

“Non esiste alcun atto di Ama per l'autorizzazione di un sito di trasbordo a via Ave Ninchi, l'ho già comunicato anche al presidente Caudo. Possiamo tranquillamente rassicurare la popolazione". Così la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispondendo ad un’interrogazione di Fratelli d’Italia, fuga ogni dubbio e spegne le proteste che per circa un mese hanno infiammato il quartiere del Municipio III.

Via Ave Ninchi era infatti stata indicata in un documento del Dipartimento Tutela Ambientale come “potenzialmente idonea” e immediatamente attivabile per le operazioni di trasbordo dei rifiuti: di quelle 300 tonnellate portate a Ponte Malnome dopo l’incendio del TMB Salario e che invece, senza appello, finiranno almeno per i prossimi sei mesi nell’area dell’ex Gran Teatro a Saxa Rubra.

Niente rifiuti a Talenti: sito troppo vicino a case

“Il sito di via Ninchi era ricompreso tra i potenziali siti, appena sono stati eseguiti approfondimenti però è stato immediatamente depennato dalla lista a causa di alcune incompatibilità, tra cui la vicinanza delle abitazioni" – ha sottolineato la Sindaca.

Esultano centrodestra e il comitato nato per dire ‘No’ al trasbordo dei rifiuti nel cuore di Talenti: sabato scorso la manifestazione di protesta con oltre 700 persone in corteo.

Rifiuti a Talenti, FdI: “Vittoria dei cittadini”

"Finalmente la Raggi ha fatto dietro front. Questa è una vittoria esclusivamente dei cittadini che in queste 4 settimane hanno dato vita ad una serie di mobilitazioni che il quartiere non aveva mai visto prima. Siamo sicuri che i loro sforzi e la loro caparbietà siano stati determinanti nel far rimangiare alla Sindaco la proposta, ai cittadini va il nostro applauso e la nostra completa vicinanza, ora insieme a loro combatteremo per rimuovere i rifiuti dalle strade del quartiere, che si sono accumulati grazie all'immobilismo di Zingaretti per il piano rifiuti e per la totale inadeguatezza della Raggi che non sa organizzare il servizio di raccolta" – hanno commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e il consigliere regionale di Fdi, Chiara Colosimo.

Il Comitato ‘No trasbordo a Talenti’: “Li abbiamo fermati noi”

“Abbiamo avuto l'ufficialità che chiedevamo, se non fosse stato per le tre mobilitazioni a cui abbiamo dato vita in queste settimane probabilmente sarebbero andati avanti. Li abbiamo fermati noi” – ne è convinto il Comitato ‘No al sito di trasferimento rifiuti a Talenti’. “Questa è la dimostrazione plastica che se un quartiere si unisce e si muove in maniera compatta e forte, non ce n'è per nessuno”.

Rifiuti a Talenti, Caudo: “Mai stato atto di attivazione per sito Ave Ninchi”

Critico ai commenti di FdI e del Comitato il minisindaco del Municipio III, Giovanni Caudo: “Spero che adesso la si finisca di sobillare i cittadini e di agitare la paura. Come già detto fin dal primo giorno e ripetuto già nell'assemblea pubblica del 30 maggio e poi del 14 giugno, ma ad alcune forze politiche questo discorso non piaceva, preferivano alimentare false notizie e rinfocolare la paura: non c'è stato mai alcun atto del Comune o di Ama che prevedeva il trasbordo di rifiuti a via Ave Ninchi. Sul sito del fantomatico comitato di quartiere invece di riferire le parole della Raggi si ascrive ‘la vittoria alla mobilitazione’, come dire – tuona il presidente - che risolvono i problemi che creano. L'onestà intellettuale, non gli appartiene”.

“Sarà la volta buona che si rassegnano e lasciano i cittadini in pace? Io lo spero. Di battaglie giuste da combattere ce ne aspettano altre, la prima – ha sottolineato Caudo - è quella di far raccogliere ad Ama i rifiuti, non solo nel nostro municipio ma in tutta Roma”.