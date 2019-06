Trasbordo rifiuti, il Municipio III chiude a Talenti a apre "al deserto del GRA": ecco l'area alternativa

"Quel che è certo è che in via Ave Ninchi non entrerà nemmeno un grammo di immondizia". E' perentorio il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, davanti alla riunione dell'osservatorio sul TMB Salario nell'occasione trasformata in un'assemblea sull'eventuale area di trasbordo rifiuti nel piazzale di Talenti.

Trasbordo rifiuti: l'area di Talenti idonea e immediatamente utilizzabile

Già perchè via Ave Ninchi, proprio come l'area dell'ex Gran Teatro a Saxa Rubra, è stata indicata dal Comune come potenzialmente idonea e immediatamente utilizzabile per le attività di passaggio degli scarti dai mezzi Ama a camion più grandi che poi dovranno trasportarli fuori Roma o regione per il trattamento.

Un fulmine a ciel sereno per Piazza Sempione e per il quartiere che da subito si sono mostrati contrari: un'assemblea spontanea, una petizione online che in pochi giorni ha superato le 4mila firme e la risposta ufficiale del Roma Montesacro al Campidoglio con la richiesta alla Sindaca di "cancellare via Ave Ninchi" dalla lista delle aree per il trasbordo.

Trasbordo rifiuti a Talenti: "Contesto urbano non lo permette"

Critiche al metodo e al merito della scelta effettuata. “Il fatto di non ascoltare i cittadini e di non farli partecipi in questo Municipio è già stato un vulnus. Il metodo utilizzato è insopportabile. Se noi fossimo stati coinvolti avremmo potuto aiutarli a prendere una decisione più giusta perchè, e questo deve essere chiaro, noi ci teniamo al fatto che i rifiuti vengano raccolti, che le nostre strade siano pulite” - ha detto Caudo davanti ai cittadini.

"Tuttavia - ha fatto notare il minisindaco - nessuno che abbia un minimo di buon senso può immaginare che li, in via Ave Ninchi, si possa svolgere un’attività che, sicuramente non è un impianto e nessuno l’ha mai detto, ma che prevede comunque l’ingresso e l’uscita di numerosi camion. In quel contesto urbano non sarebbero tollerabili. È una zona che non lo consente”.

L'area alternativa "nel deserto del GRA"

Da li l'alternativa data al Comune che, insieme ad Ama, è alla ricerca di almeno un'area per il trasbordo in ognuno dei quattro quadranti in cui è divisa operativamente la città.

Il sito indicato da Piazza Sempione è una stazione di parcheggio "nel deserto del GRA" tra Salaria e Nomentana: 5mila metri quadri vuoti e recintati, vicini al Raccordo "e lontani dalle case".

"Questa è l'unica area che indichiamo e che reputiamo disponibile nel nostro territorio" - ha chiuso la porta a qualsiasi altra opzione il minisindaco del Roma Montesacro. Il parlamentino di Palazzo Pubblico produrrà anche un atto in tal senso.

I Comitati No TMB Salario

Allineati alla protesta anche i Comitati No TMB Salario che non nascondono il timore che alla fine, chiuse tutte le porte, il trasbordo possa planare proprio nei piazzali dell'ex impianto.

"Un sito, e questo deve essere chiaro a tutti - sottolinea Maria Teresa Maccarone - che non è affatto chiuso. Dentro ci sono ancora 5mila tonnellate di FOS, li arrivano gli squaletti che scaricano nella macchina madre: ci sono montagne di rifiuti e mezzi Ama che continuano a propagare cattivo odore nell’aria. Non possiamo permettere che in qualsiasi altro angolo del nostro territorio accada quel che è successo a noi con il TMB. Dobbiamo restare uniti". "E' anni che la nostra dignità viene calpestata con scelte scellerate, questa volta non ci faremo travolgere" - aggiunge Daniele Poggiani di Villa Spada.

FdI: "Nessun rifiuto a Talenti, o sul GRA o barricate"

Così il Municipio III, con via Ave Ninchi idonea, utilizzabile ma non attivata, attende la risposta del Campidoglio sull'area indicata lungo il Grande Raccordo Anulare.

"Se la Sindaca non accetterà la proposta nell’area sosta del GRA, l’unica alternativa per noi saranno 'le barricate' sotto il Campidoglio. Il Terzo Municipio ha già dato con il TMB Salario, trovassero alternative fuori di qui" - tuona la consigliera di Fratelli d'Italia, Giordana Petrella.