L’immondizia non viene raccolta: così a Talenti arrivano i topi

Se a Montesacro i mancati ritiri di Ama hanno costretto per giorni i residenti di via delle Alpi Apuane, piazza Monte Tufone e piazza Vulture a convivere con cumuli di rifiuti e odore pestilenziale sprigionato dalle buste rimaste a terra, sotto al sole, per lungo tempo, non va meglio a Talenti.

A Talenti arrivano i topi

In via Ugo Ojetti, arteria principale del quartiere del Municipio III, la spazzatura abbandonata intorno ai cassonetti ha attirato una piccola colonia di topi: i ratti si nascondono tra i sacchi neri e le buste lasciate a terra. Corrono lungo la via e sul marciapiede. Numerose le segnalazioni dei residenti che hanno immortalato i roditori con video e foto.

“C’è troppa spazzatura per strada. Bisogna fare qualcosa altrimenti Roma si ritroverà invasa da topi, ratti e non solo” - ha scritto Gulio, giovane residente di Talenti, al nostro giornale.

Topi a due passi da San Pietro

Non l’unico quartiere della Capitale a soffrire per la presenza dei ratti. All’Aurelio, nel lembo più vicino a San Pietro, l’amministrazione è alle prese con la terza derattizzazione per liberare via Alcide De Gasperi e via Santa Maria delle Fornaci dai topi con i residenti a denunciare una vera e propria “invasione”.

