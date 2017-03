Talenti, si rompono tubature: quartiere senza acqua e gas

Talenti senza acqua e senza gas. Nel pomeriggio di ieri infatti nel quartiere del Municipio III è stata registrata una perdita di gas tra via Rapisardi e via Torelli dove, insieme ai Vigili del Fuoco chiamati dai residenti allarmati, sono arrivati gli addetti dell'Italgas per risolvere il guasto.

La squadra del pronto intervento è ancora a lavoro e per le prossime ore il quadrante relativo alle strade via Francesco D’Ovidio, via Gaspara Stampa, via Achille Torelli e adiacenti resterà senza gas e senza acqua.

Ad avvisare i residenti il Municipio III tramite il sito istituzionale: "Si avvisa la cittadinanza che a causa della rottura di una tubatura Italgas e Acea è sospesa l’erogazione di acqua e gas. Gli operatori sono sul luogo al fine di riparare le condutture e ripristinare i servizi nel minor tempo possibile".

E Talenti rimasta già a secco ad inizio settimana, sempre per la rottura di una tubatura, dovrà pazientare pure oggi.