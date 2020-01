"Rami troppo pericolosi": dopo i crolli a Talenti iniziano le potature

Manutenzione per le alberature nel cuore di Talenti, quelle ad alto rischio nel caso di maltempo e forti raffiche di vento. Da lunedì 20 gennaio partiranno i lavori di potatura in via Arturo Graf: un intervento voluto dal Municipio III che sarà diretto dal Servizio Giardini di Montesacro, con la collaborazione della Polizia Locale che dovrà deviare il traffico in zona.

Potature a Talenti: sfoltimento per i platani di via Graf

“Abbiamo dato priorità a questa strada per il livello di pericolosità che alcuni platani hanno ormai raggiunto, testimoniato da recenti crolli” – ha spiegato l’assessore alla gestione del Verde del Municipio III, Francesco Pieroni.

Potature via Graf: cambia la viabilità

I lavori, che inizieranno sul lato che parte da via Nomentana, prevedono l'istituzione del doppio senso sull'altro lato di carreggiata per il tempo strettamente necessario.

“Sarà cura della direzione lavori consentire comunque (in sicurezza) l'ingresso e l'uscita verso e da eventuali passi carrabili. Ci scusiamo fin d'ora con i cittadini e con i commercianti – scrive Pieroni - per i disagi”.