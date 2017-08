Tra degrado e rifiuti, piazza Primoli ignorata anche dai grillini fotografi

Aiuole secche e incolte, cestini stracolmi e rifiuti sparsi in terra. Più in la cartoni stesi sul terriccio, buste riposte sotto alle panchine: il lascito di chi in Piazza Primoli, a Talenti, ha trovato rifugio. Un ricovero a cielo aperto, con le panche a divenire letti e il terriccio ad ospitare più di qualche giaciglio.

Una situazione che si protrae da tempo: già nel 2014 le prime denunce per quella piazza nella notte trasformata in dormitorio e latrina. Ma di giorno le condizioni non appaiono migliori.

Talenti, Piazza Primoli "nel degrado"

"Piazza Primoli, in pieno quartiere Talenti, sprofonda nel degrado e nell'imperizia. Mentre alcuni politici locali sono impegnati a fotografare il lavoro ordinario di Ama e Servizio Giardini come fosse l'evento del secolo, nel Municipio pullulano sacche di degrado. Queste sono le foto che gli amministratori del Municipio non vi faranno mai vedere" - ha scritto in una nota corredata da immagini il consigliere di FdI a Piazza Sempione, Emiliano Bono, che su Piazza Primoli ha inoltrato un'interrogazione a risposta scritta.

"Accumuli di rifiuti di ogni genere, sbandati e senza fissa dimora": la situazione fotografata dall'esponente del centrodestra nel documento.

"E' necessario riportare Piazza Primoli ad una dignitosa vivibilità nell'interesse di quanti la frequentano quotidianamente. C'è l'esigenza - scrive Bono - di contrastare il degrado e tutelare il decoro urbano".

Su Piazza Primoli interrogazione alla Giunta del Municipio III

Da qui la domanda alla minisindaca del Municipio III e all'Assessore competente in materia per sapere se intendano ripristinare nella piazza di Talenti condizioni di decoro e pulizia e quali azioni siano state intraprese fin'ora per tutelare decoro e incolumità pubblica. "Ora - conclude Bono - per gli amministratori fotografi è tempo di risposte".