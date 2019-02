Talenti nella morsa dei ladri: dopo la palestra furto al nido

Furto al nido Cocco e Drilli di Talenti dove, la scorsa notte, ignoti si sono introdotti facendo razzia di scorte alimentari. I malviventi hanno fatto incursione nella struttura di via Clelia Bertini Attilj dopo aver distrutto le telecamere di videosorveglianza e scardinato le tapparelle antintrusione. Varcata anche la soglia blindata della cucina.

Furto al nido Cocco e Drilli di Talenti

Portati via i generi alimentari conservati in frigoriferi e dispense. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Fortunatamente i danni sono stati pochi e oggi i bambini sono regolarmente a scuola. La domanda però appare lecita: a pochi giorni dal furto al PalaFucini l'amministrazione comunale e municipale quale risposta danno?" - ha commentato il consigliere del Municipio III di Forza Italia, Riccardo Evangelista.

Talenti nella morsa dei ladri

Un quartiere, quello di Talenti, nella morsa dei ladri: prima la rivolta dei residenti di via Gaspara Stampa e dintorni contro le continue razzie negli appartamenti, poi la denuncia della ASD Montesacro privata in una sola notte di tutte le apparecchiature elettroniche. Ultimo, in ordine di tempo, il furto al nido Cocco e Drilli negli anni bersaglio preferito e facile, visto il totale isolamento della struttura, dei ladri.

Il furto con il buco nel muro

Nel marzo del 2016 per mettere a segno il colpo, aggirando le grate appena installate sull'ingresso della cucina, buttarono addirittura giù un muro per raggiungere e accaparrarsi derrate alimentari e utensili.