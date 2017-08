Talenti, "Fioriere, non pattumiere": dai volontari piante per combattere l'abbandono

"Fioriere, non pattumiere": è questo il titolo dell'iniziativa dei volontari di Retake Terzo Municipio per Talenti. Una giornata di decoro partecipato con attenzione specifica a quei grandi vasi, da tempo popolati solo da piante secche e terra, trasformati in veri e propri cestini dei rifiuti. Uno scenario disastroso per via Ugo Ojetti e Piazza Primoli, condizioni da sovvertire.

A Talenti "Fioriere, non pattumiere"

Così nasce l'idea dei retakers che, mercoledì 23 agosto a partire dalle 18, si ritroveranno nel cuore di Talenti per restituire decoro e verde all'arteria principale del quartiere. Via erbacce e rifiuti dai marciapiedi, poi la cura delle fioriere: il terriccio incolto sarà rimesso a nuovo, i vasi abbelliti con le piantine di Aloe donate da alcuni residenti.

Talenti: il dialogo con gli esercenti

E nel pomeriggio di decoro partecipato ci sarà spazio anche per il dialogo, quello tra le realtà del territorio: "Parleremo con i commercianti per spiegare l'importanza di prendersi cura dello spazio esterno al proprio negozio" - scrivono da Retake Terzo Municipio.

A Talenti la sinergia di commercianti e volontari per il decoro

E chissà che dalla giornata, quella dedicata alle "Fioriere, non pattumiere", possa nascere una fattiva collaborazione: un rapporto sinergico tra le attività commerciali di via Ojetti e i volontari perchè l'intento comune sia quello della tutela del decoro e l'agire con piccole iniziative che possano migliorare l'atmosfera e il panorama del quartiere e del suo cuore pulsante.