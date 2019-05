Talenti, filmato l'ennesimo "zozzone". Raggi esorta i romani: "Inviateci le segnalazioni"

Dal cassone del furgone del lavoro era intento a scaricare sacchi di materiale indifferenziato nei cassonetti di Talenti per la raccolta differenziata: per questo è stato filmato e segnalato da un passante che ha inoltrato le immagini alle autorità competenti.

"Zozzone" in azione a Talenti: filmato da un passante

Così l'ennesimo "zozzone" di Roma sarà rintracciato e sanzionato per le eventuali violazioni. Un nuovo caso di cittadini sentinelle a difesa del decoro e del corretto smaltimento dei rifiuti in città.

Immediato il plauso della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, al servizio reso dal passante che ha segnalato l'incivile.

La Sindaca Raggi: "A Roma non c'è spazio per zozzoni"

"Ringrazio, e non smetterò mai di farlo, 'il cittadino onesto' che non è rimasto indifferente di fronte a questo zozzone e al suo comportamento incivile che danneggia Tutte le persone oneste. Lo ringrazio - ha scritto la Sindaca su Facebook - per aver avuto il coraggio di girare il video e di denunciare l’accaduto. Continuate ad inviarci le vostre segnalazioni, noi continueremo ad individuare e multare questi incivili. A Roma - ha ribadito la prima cittadina - non c'è più spazio per gli zozzoni, lo chiede la maggioranza dei romani".