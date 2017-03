A Talenti e Conca d'Oro "civiltà contagiosa": ecco i cartelli per il decoro

Mantenere le strade pulite e decorose adottando comportamenti civili e consoni al buon senso e al rispetto dell'ambiente e del proprio quartiere. Questo sembrano dire i cartelli, ad opera di ignoti, sorti proprio di recente in alcune vie di Talenti e Conca d'Oro.

"La strada è anche nostra, mantenerla pulita è un nostro dovere. Non buttare nulla a terra"; "Esiste un secondo cassonetto, usiamolo", e poi ancora suggerimenti sul corretto conferimento dei rifiuti "una strada è un bene per tutti" - sottolineano i tutori del decoro. "Non gettare i sacchetti fuori dai cassonetti" - si legge su un altro cartello.

Un'iniziativa di alcuni residenti per il quartiere con l'intento di chiedere ai propri "vicini di casa" più attenzione e rispetto affinchè la "rivoluzione" su decoro e pulizia parta dai cittadini troppo spesso incauti nel conferimento e nell'abbandono, un po' dove capita, dei rifiuti.

"La civiltà è contagiosa. Abbiamo cambiato modo di gestire il territorio, tutti ne siamo attori e registi. Le chiacchiere le lasciamo agli altri" - ha scritto l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio, mettendo in luce l'iniziativa attraverso i social.

E chissà se davvero i manifestini spuntati dal nulla fungeranno da deterrente a cattivi comportamenti e frequente pigrizia: colori e buona fede faranno probabilmente chiudere un occhio su quei cartelli affissi sul palo della luce, senza alcuna autorizzazione.