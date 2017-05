Talenti, sodalizio tra commercianti e volontari: brand e sponsor per ripulire il territorio

Rimboccarsi le maniche e adoperarsi per rendere il proprio quartiere e il territorio di appartenenza migliore sopperendo alle mancanze dell'amministrazione, come in tutta la Capitale e da sempre, in affanno sul fronte decoro ed in particolare sul verde. Questo uno degli scopi del Comitato di Quartiere Talenti che tra segnalazioni e iniziative di cittadinanza attiva ha già ottenuto qualche buon risultato per quel quadrante.

Ma nel mondo dei volontari, sempre più attivi e necessari in una città in sofferenza, le risorse non bastano mai e così a Talenti è nato una sorta di sodalizio tra il Comitato di Quartiere e le attività commerciali della zona che si sono poste come sponsor alle tante iniziative in programma.

Le prossime pulizie straordinarie saranno così brandizzate. I logo delle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa saranno presenti su magliette, volantini e roll up del Comitato che, attraverso la disponibilità degli esercenti, può contare così su maggiori risorse. Da parte degli sponsor sono stati già acquistati e donati al Comitato di Quartiere Talenti attrezzi e strumenti necessari alle iniziative di decoro portate avanti dai volontari: decespugliatori, tosaerba, motosega e un soffiante quanto recapitato al Comitato che adesso è alla ricerca di nuovi affiliati.

"Quello del Comitato di Quartiere Talenti è un impegno del tutto volontario, per portare avanti le nostre iniziative sul territorio ci siamo sempre autotassati e di recente abbiamo voluto coinvolgere nelle nostre attività anche gli esercenti di zona che faranno da sponsor a quanto metteremo in atto per migliorare il quartiere. Abbiamo grandi ambizioni ma c'è sempre bisogno di aiuto e di più volontari. Purtroppo agire sul tutto il territorio al momento non è pensabile così siamo partiti da quelle che per noi sono emergenze e priorità, come il Parco di via Niccodemi" - ha spiegato a RomaToday il presidente del CdQ Talenti, Manuel Bartolomeo.

Tabaccheria Scuti, la me.di.t di Piazzale Adriatico, Paolini Ceramiche, Gelateria l'Artista del Gusto, Farmacia Marzoli, Hop Drop, il forno Mancini di via Niccodemi, la carrozzeria La Nuova Auto 94 ed Estetica Avanzata di via Sacchetti: queste le attività che ad oggi hanno risposto alla chiamata del Comitato di Quartiere Talenti.

"Abbiamo creato una magnifica sinergia" - ha proseguito Bartolomeo sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra Comitati. E sabato prossimo vi sarà un esempio concreto: a partire dalle 9 i volontari di Talenti saranno con quelli del Comitato Parco della Cecchina per pulire con i residenti proprio l'omonima area verde.

Domenica 7 maggio invece, con i volantini e il roll up brandizzati, il CdQ sarà presente con il suo stand al mercatino di via Franco Sacchetti, "li - ha concluso Bartolomeo - raccoglieremo segnalazioni, proposte e criticità sul quartiere ma speriamo di ottenere anche iscrizioni, ovviamente gratuite, al Comitato".