Guasto alla conduttura idrica, si allaga Talenti: strada chiusa "ma non troppo"

Giorni di passione nel cuore di Talenti: ieri mattina infatti i residenti di via Carlo Lorenzini si sono risvegliati con la strada trasformata in un fiume d'acqua a causa di un guasto alle condutture idriche. L'arteria del quartiere del Municipio III è stata così prontamente chiusa per permettere ad Acea di intervenire sul guasto e ripristinare a stretto giro pure la distribuzione idrica con le palazzine di quel quadrante rimaste a secco per qualche ora.

A disposizione dei residenti, per arginare gli inevitabili disagi, l'arrivo di un'autobotte posizionata all'altezza della Chiesa di Sant'Achille. Un servizio di emergenza che già questa mattina non serviva più: a Talenti infatti l'acqua è tornata nella tarda serata di ieri. Restano tuttavia le difficoltà legate alla mobilità.

Via Carlo Lorenzini, interessata da alcuni lavori stradali appena un anno fa, è stata interdetta al traffico veicolare pubblico e privato nel tratto compreso tra via via Francesco d'Ovidio e via Ugo Ojetti per permettere le operazioni necessarie sulle condutture. Per questo, come informa Agenzia per la Mobilità, la linea 344 è deviata in direzione del capolinea di via Eretum: da via Ojetti, i bus proseguono per via Casal Boccone, via Verga, via Pirandello, via Deledda e via Casal Boccone.

Stop ovviamente anche alle auto ma nella strada di Talenti, ufficialmente chiusa dalla Polizia Locale, la disposizione non sembra essere affatto rispettata. E' bastata infatti la rimozione di uno dei new jersey in plastica posti a sbarrare l'ingresso per consentire agli automobilisti di passare, infilandosi nel varco, come se nulla fosse. Una pratica irresponsabile.

E mentre nel quartiere si accende la polemica "su lavori fatti senza l'adeguamento degli impianti" che, come nel caso di via Lorenzini, costringono i contribuenti a dover pagare doppio e vivere più volte i disagi, a Talenti l'unica buona notizia per ora sembra essere quella del repentino ripristino della fornitura d'acqua. Transenne e new jersey rimangono infatti li a chiudere, ma evidentemente non troppo, la strada. Chissà ancora per quanto.