La caldaia non va, materna al gelo da tre giorni: bambini in classe con sciarpe e cappottini

Bambini al gelo nella scuola dell’infanzia Gaspara Stampa di Talenti. Da tre giorni i piccoli alunni della materna sono al freddo a causa del malfunzionamento della caldaia.

La caldaia non funziona: al gelo la materna di Talenti

Impossibile farla partire se non manualmente: così all’apertura della scuola le aule sono gelide, allo stesso modo freddi corridoi e bagni. I bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni, sono costretti a stare in classe con sciarpe e cappottini. Come loro anche le maestre e il personale scolastico ogni giorno costretti ad inoltrare la richiesta di intervento al Comune perché mandi un tecnico ad avviare la caldaia.

Talenti, scuola al gelo da tre giorni

“Siamo al gelo da tre giorni. Facciamo di tutto per supportare i nostri bambini e far si che stiano bene nonostante le condizioni climatiche. Nella scuola si gela” – dice a RomaToday una delle insegnanti della Gaspara Stampa. Loro non possono far altro che aspettare.

“I tecnici arrivano sempre, appena possono, ma non basta. L’edificio è grande, aperto e su due piani: prima che si riscaldi tutto possono passare anche tre ore. Ad esempio oggi (venerdì 17 gennaio ndr.) la caldaia è stata avviata solo alle 10”. La scuola materna per tutta la mattinata è stata una sorta di igloo.

Bambini in classe con sciarpe e cappottini

Sin dal primo giorno di guasto avvisati i genitori. Qualcuno l’indomani ha scelto di non mandare il proprio bambino a scuola, altri hanno bardato i figli “come se dovessero trascorrere la giornata all’esterno” – raccontano. “E’ assurdo che dei bambini così piccoli vengano lasciati al gelo” – la rabbia della scuola di Talenti. Una di quelle della Capitale a battere i denti.