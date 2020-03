Donna, la festa è completa: l’8 marzo a Talenti arriva il Salvamamme

Per la nuova casa del Salvamamme di Montesacro c’è la data: l’8 marzo, giornata internazionale della donna, il servizio che si occupa di sostenere neomamme e famiglie in difficoltà si trasferirà nei locali della Casa dei Diritti e delle Differenze 'Carla Zappelli Verbano'.

Il Salvamamme nella Casa dei Diritti

Il punto Salvamamme del Municipio III, l’unica costola territoriale di quello centrale con sede in via Ramazzini, lascerà dunque i piccoli spazi del centro anziani di Vigne Nuove per trasferirsi nella struttura di via Gerolamo Rovetta a due passi dal Parco Talenti.

Poco meno di un mese fa la firma del protocollo tra gli uffici del Terzo e l’associazione Attiva Montesacro, che gestisce il punto, che ha dato il via al trasloco. Una casa più grande e consona all’importante servizio svolto sul territorio che il Salvamamme e i suoi volontari attendevano da tempo.

Un risultato, quello del trasferimento in altra sede, ottenuto dopo un anno di gestazione: era infatti il 14 febbraio del 2019 quando il parlamentino di Piazza Sempione ha approvato la risoluzione a firma della consigliera Pd Sara Alonzi per l'utilizzo di alcuni locali di via Rovetta a tale scopo.

Il Salvamamme a Talenti: aprirà l’8 marzo

“Il municipio Roma III Montesacro festeggia l’8 marzo celebrando un nuovo spazio per la cittadinanza dedicato alle politiche sociali: la Casa dei Diritti e delle Differenze che progressivamente si riempie di vita, di servizi e di iniziative. Apre le danze la storica e preziosa esperienza del punto Salvamamme terzo municipio” – ha fatto sapere Piazza Sempione..

Il Salvamamme di Montesacro sarà aperto ogni martedì e giovedì, dalle 10 alle 13, per offrire gratuitamente sostegno materiale e psicologico alle mamme in difficoltà del III Municipio.