Salvamamme ha una nuova casa: a Talenti il punto di sostegno a famiglie in difficoltà

Il Salvamamme di Montesacro si trasferisce a Talenti: il punto che offre sostegno alle famiglie in difficoltà, l'unica costola territoriale di quello centrale con sede in via Ramazzini, troverà spazio nella Casa dei Diritti e delle Differenze 'Carla Zappelli Verbano'. Firmato il protocollo tra gli uffici del Municipio III e l'associazione Attiva Montesacro.

Il Salvamamme di Montesacro nella Casa dei Diritti

Un risultato ottenuto dopo un anno di gestazione: era infatti il 14 febbraio del 2019 quando il parlamentino di Piazza Sempione ha approvato la risoluzione a firma della consigliera Pd Sara Alonzi per l'utilizzo di alcuni locali di via Rovetta a tale scopo.

"Ora quegli ambienti saranno l'emblema dell'accoglienza e del sostegno alle famiglie che maggiormente hanno bisogno di sostegno nel nostro territorio. Un altro tassello di cui andare fieri" - ha detto il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo.

Le attività del Salvamamme di Montesacro

Tra le attività garantite dal punto Salvamamme la raccolta e la distribuzione di abbigliamento e generi di prima utilità per l'infanzia, il servizio di supporto psicologico e amministrativo dedicato alle madri: tutto offerto in modo gratuito su casi segnalati dai Servizi Sociali.

"Nella convinzione che nessuno debba restare indietro e che a ogni persona, soprattutto a ogni bambino, - ha sottolineato Maria Concetta Romano, assessora alle politiche sociali del Roma Montesacro - si annoverandebbano venire offerte le medesime possibilità".

"Il fatto che apra nella Casa dei Diritti e delle Differenze racconta bene il progetto ambizioso che abbiamo in mente per la casa intitolata a 'Carla Zappelli Verbano', inaugurata in occasione del festival 'una settimana del genere' realizzato a Novembre. Per le donne - ha aggiunto l'assessora alle Politiche Educative, Claudia Pratelli - servono servizi, spazi di socialità e solidarietà da animare con tutte le energie, istituzionali e associative, del territorio, che nel nostro caso sono tante. Siamo orgogliosi che l'attivita' del punto salvamamme possa continuare ad operare nel nostro municipio dando un sostegno alle mamme con bambini fragili e in difficoltà economiche".

Un anno per trasferire il Salvamamme da Vigne Nuove a Talenti

Un impegno, quello del Salvamamme dalla piccola sede di Vigne Nuove a quella di Talenti, che si è dunque concretizzato "in tempi congrui" - ha commentato Alonzi.

"In un anno infatti, seppur tra molte difficoltà, grazie all’impegno della Giunta e alla pazienza dei volontari del Salvamamme, siamo riusciti a mettere la prima pietra per dare una casa più grande al punto Salvamamme, che in pochi anni ha rivelato essere un servizio volontario prezioso a sostegno dell’infanzia e di contrasto alla fragilità".