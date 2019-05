Rifiuti a Talenti: il III Municipio punta i piedi e dice "no" ad Ama e Comune

"A via Ave Ninchi la spazzatura non ci andrà". Ha reagito così Giovanni Caudo, presidente del III Municipio alla paventata ipotesi di inserire Talenti tra le scelte possibili indicate come aree idonee per trasbordare i rifiuti. La zona, insieme a via Tor Bella Monaca (nell'omonimo quartiere del Sesto) e via Testuggini a Trigoria è elencata nella lettera del Dipartimento Ambiente, acquisita da Roma Today nei giorni scorsi con la particolarità di "essere immediatamente utilizzabile".

Come area di trasferenza, il luogo verrebbe utilizzato solo per il trasbordo dei rifiuti da camioncini più piccoli a uno più grande, la cosiddetta “macchina madre” destinata a raggiungere poi i TMB del Lazio e dell’Abruzzo. Ad oggi per Ama e Comune, il sito in pole position scelto da Ama e Comune per trasbordare i rifiuti è Saxa Rubra.

Caudo: “Ama continua ad agire contro i cittadini”

"Via Ave Ninchi è a pochi metri dalle case, dove i cittadini, spesso di ceto medio, hanno investito i propri risparmi per comprare casa, a pochi metri dal Parco Talenti che è ormai il cuore del quartiere – ha commentato il minisindaco Caudo - Forse l'AMA ha delle carte non aggiornate e continua ad agire contro i cittadini con le stesse superficialità e approssimazione che tanti danni hanno già fatto. Il 30 maggio è indetta una riunione dell'Osservatorio no Tmb aperta a tutti i cittadini per decidere le iniziative di lotta contro il metodo e il merito di questa scelta".

Battaglie ancora in corso per la chiusura e lo smantellamento del TMB Salario

Al III Municipio i cittadini chiedono ancora a gran voce la chiusura ufficiale del TMB Salario, vicenda arrivata anche sul tavolo della Commissione mafie. I residenti di questo versante della città chiedono, infatti, lo smantellamento dell'impianto, il ritiro dell'AIA e la riconversione della zona grazie a un parco pubblico per l’affaccio al fiume dei cittadini di Villa Spada.