Sui rifiuti a Talenti è psicosi: “Ci sono le ruspe”, ma vigili e Municipio smentiscono

"In quell'area di via Ave Ninchi ci sono già le ruspe". Corre veloce il tam tam tra i residenti di Talenti impegnati nell'ostacolare il piano del Comune che ha individuato in quella strada del quartiere un'area potenzialmente idonea e immediatamente utilizzabile per le attività di trasbordo dei rifiuti.

Camion di rifiuti a Talenti: il Municipio III indica altra area

Un'eventualità alla quale la zona, spalleggiata dal Municipio III, si oppone. Per adesso i camion di Ama andranno tutti a Saxa Rubra ma il territorio del Terzo già corre ai ripari.

"Nessuno che abbia un minimo di buon senso può immaginare che li, in via Ave Ninchi, si possa svolgere un’attività che, sicuramente non è un impianto e nessuno l’ha mai detto, ma che prevede comunque l’ingresso e l’uscita di numerosi camion. In quel contesto urbano non sarebbero tollerabili. È una zona che non lo consente” - ha spiegato il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo, indicando un'area alternativa sul Grande Raccordo Anulare.

Sui rifiuti a Talenti è psicosi

Ma a Talenti il timore dei rifiuti è diventato psicosi. "Ci sono le ruspe" - ribadiscono gli abitanti della zona inviando le fotografie di mezzi al lavoro. Una preoccupazione tanto grande da indurre Piazza Sempione a chiedere alla Polizia Locale di effettuare un sopralluogo nell’area per accertare la presenza di attività di cantiere in corso.

"Il sopralluogo, avvenuto il 31 maggio, ha avuto esito negativo: non sono stati trovati sul posto né mezzi d’opera né rilevata la presenza di un cantiere" - ha fatto sapere il Municipio III rassicurando i cittadini su controlli serrati e trasparenza. "Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito" - ha comunicato il presidente. Le ruspe viste in lontananza e immortalate dalle palazzine limitrofe, a quanto si apprende, starebbero infatti semplicemente effettuando lavori di manutenzione che nulla c'entrano con la potenziale stazione di trasbordo rifiuti a Talenti.

Talenti sul piede di guerra: "Non rimarremo a guardare"

Un quartiere che però, detto il 'No' a via Ave Ninchi con il Municipio III ad indicare l'area alternativa, "l'unica disponibile", in una stazione di sosta tra Salaria e Nomentana, vuole adesso certezze dal Comune.

"Abbiamo dato tempo all'amministrazione Capitolina di escludere ufficialmente il sito di via Ave Ninchi per le esigenze di trasbordo e trasferenza rifiuti di Ama. Non abbiamo ricevuto ciò che avevamo chiesto e l'area alternativa proposta dal Municipio sembra che incontri le resistenze di Anas" - scrive il Comitato 'No al sito trasferimento rifiuti a Talenti'.

Un quartiere già pronto a dare ancora battaglia: una nuova manifestazione è stata indetta per giovedì 6 alle 19 in via Ugo Ojetti. "Non rimarremo a guardare" - promettono.