Ricercato per furto, aggressione e tentato omicidio: latitante sudamericano si nascondeva a Talenti

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di via In Selci, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono riusciti ad individuare e a fermare un cittadino peruviano di 39 anni, ricercato in campo internazionale poiché gravato da un mandato di arresto ai fini estradizionali.

L’uomo è stato intercettato nella zona di Talenti, in via Emilio Praga.

Dopo avergli notificato il provvedimento - emesso dall’Autorità Giudiziaria spagnola lo scorso mese di ottobre – l’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa del completamento delle pratiche per la sua estradizione a Barcellona, dove ad aprile del 2000 si rese responsabile dei reati di furto, aggressione e tentato omicidio.

Una volta riportato in territorio iberico, il 39enne dovrà scontare 12 anni e 6 mesi di reclusione.