Via siringhe ed erba incolta: i residenti si riprendono il parco di via Niccodemi

Da Settebagni dove Comitato di Quartiere, scout e retakers hanno reso nuovamente agibile il Parco dei Frutti, a Talenti dove i residenti si sono rimboccati le maniche per far rinascere una parte del giardino pubblico di via Niccodemi. In Municipio III sono ancora i cittadini a prendersi cura del verde e a liberare i parchi da degrado e incuria.

Via siringhe e rifiuti

L'ultima azione di decoro partecipato quella organizzata a Talenti: un pomeriggio passato tra sfalcio dell'erba e pulizie generali. Arredi liberati da rovi e verde selvaggio, prati e aiuole bonificati da rifiuti e addirittura siringhe.

L'abbandono cronico del parco di Talenti

Un parco, quello di via Niccodemi, da sempre soffocato dall'incuria. Come dimenticato da tutti. Era infatti addirittura il novembre 2015 quando dai residenti partì una delle prime lettere per chiedere più attenzione e decoro per un'area che, salvo gli sporadici interventi dei volontari, sembra soffrire di abbandono cronico.

La pulizia del parco di via Niccodemi

Ieri l'ennesima iniziativa dei cittadini. "L'assenza di un'amministrazione in III Municipio ha ormai raggiunto livelli intollerabili, per questo motivo oggi insieme ad alcuni cittadini di Talenti abbiamo deciso di procedere allo sfalcio e alla pulizia del Parco Niccodemi, frequentato da tantissimi bambini e abbandonato al degrado e all'incuria. In una città normale i parchi pubblici vengono manutenuti dall'amministrazione, nel Municipio III debbono pensarci i cittadini" - hanno detto a margine dell'operazione gli esponenti di FdI, Fabrizio Ghera e Andrea Cesare Gambacurta, gioielliere di Talenti e candidato al consiglio di Piazza Sempione promotore della pulizia straordinaria.