Apre il Piccolo Emporio Solidale: alimenti gratuiti per le famiglie in difficoltà

Generi alimentari gratuiti per famiglie bisognose e anziani in difficoltà. A Talenti apre il Piccolo Emporio Solidale dove persone e nuclei familiari economicamente fragili potranno usufruire di prodotti a costo zero.

Piccolo Emporio Solidale: alimenti gratuiti per chi è in difficoltà

Nel Piccolo Emporio Solidale gli "acquisti" potranno essere effettuati attraverso un'apposita scheda rilasciata dai servizi sociali municipali che hanno già fornito un elenco di circa trenta persone destinatarie del nuovo servizio. L'obiettivo, a quanto si apprende, è quello di allargare l'offerta a una cinquantina di utenti.

La spesa "a punti" nel Piccolo Emporio Solidale

Sulla tessera rilasciata da via Fracchia 200 i punti a disposizione per "acquistare" i generi alimentari: solo per fare qualche esempio un pacco di pasta "costerà" 2 punti, una bottigli di olio di oliva 12, quello di semi 6.

Il progetto è sostenuto con i fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e realizzato dalla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus, in partenariato con A.D.A. Lazio - Associazione per i Diritti degli Anziani.

Sostenere le necessità alimentari delle famiglie bisognose, creare un luogo di accoglienza e integrazione e promuovere una rete di solidarietà: questi gli scopi del Piccolo Emporio Solidale che sarà inaugurato mercoledì 9 ottobre all'interno del Parco della Cecchina, in via Italo Svevo.

Il Municipio III: "Così migliora qualità vita"

“L’iniziativa consentirà alle persone che vivono in condizioni di disagio sociale e che siano residenti nel nostro territorio di usufruire, gratuitamente e grazie ad un’apposita scheda rilasciata dai Servizi Sociali Municipali, dell’offerta di prodotti alimentari di qualità che, altrimenti, avrebbero estrema difficoltà a reperire. Un servizio fondamentale soprattutto per le famiglie numerose e gli anziani” - ha commentato Maria Concetta Romano, assessora alle Politiche Sociali del III Municipio.

“Porre le persone al centro delle politiche e della buona amministrazione – ha aggiunto Giovanni Caudo, presidente del III Municipio - aumenta la soddisfazione, un senso di felicità diffusa e di attaccamento al territorio che può cambiarne la narrazione facendo proprio ciò per cui le amministrazioni esistono: migliorare la vita dei cittadini”.

Il Piccolo Emporio Solidale al Parco della Cecchina sarà aperto ogni martedì e giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 11.