Parco Talenti, scritte contro la sindaca: "Raggi non sei benvenuta"

"Raggi non sei benvenuta", "Raggi vattene". Sono alcune delle scritte apparse nella notte sulla pavimentazione e sui nuovi giochi per bambini installati nell'area verde appena riqualificata al Parco Talenti, nel III Municipio. In mattinata, alle 10.30, è prevista la visita della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Il consigliere pentastellato in Campidoglio, Pietro Calabrese, nel condividere le foto scrive: "Non ci sono parole adatte per esprimere la piu' totale condanna, e quanto queste azioni aumentano la nostra determinazione nell'andare avanti". Sulla stessa linea la collega in consiglio comunale Donatella Iorio: "Esprimiamo ferma condanna per gesti di inciviltà come quelli compiuti nella notte a Parco Talenti. Non si può tollerare che un’area verde attrezzata con giochi per bambini, in procinto di essere consegnata alla cittadinanza dopo ben 17 anni, venga così vergognosamente vandalizzata. Continueremo a lavorare con determinazione per il bene della comunità".

L'ex assessore all'ambiente in Municipio, Mimmo D'Orazio usa il turpiloquio per definire i vandali criminali e aggiunge: "Giochi appena installati al parco Talenti che dopo 17 anni di bugie sta per essere consegnato alla cittadinanza".

Oggi è prevista la consegna del parco. La candidata pentastellata in municipio, Roberta Capoccioni: "E' la data che tutti aspettavamo per Parco Talenti. Dopo 17 anni di attesa il Centro anziani ed il primo stralcio funzionale del Parco pubblico Talenti verranno consegnati al Comune per la messa in esercizio. Dall'insediamento della Giunta ad oggi, abbiamo lavorato incessantemente affinché si arrivasse alla conclusione dell'iter e alla consegna della prima parte delle opere a scomputo previste dalla Convenzione. Finalmente i cittadini potranno godere a pieno di uno dei luoghi più belli del nostro territorio" - ha fatto sapere l'ex minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni ringraziando per il lavoro congiunto gli assessori capitolini Pinuccia Montanari e Luca Montuori, oltre al Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro, il Comitato Salviamo Talenti e "tutti i cittadini che hanno combattuto quella battaglia".