A Talenti un murale ispirato al genio di Michelangelo: è realizzato con la vernice che purifica l'aria

Talenti dà spazio alla street art e si colora grazie al murale ispirato alla celebre opera di Michelangelo "Tondo Doni": l’ultima creazione di arte urbana del noto collettivo Orticanoodles.

Il murale di Parco Talenti ispirato al genio di Michelangelo

Il murale dal titolo "Anima Mundi - Tondo Doni", realizzato in via Ugo Ojetti 504, è stato svelato dal presidente di ImpreMe SpA Barbara Mezzaroma che, in collaborazione con il CineVillage Arena Parco Talenti, ha promosso il progetto "Urban Art Talenti".

Oltre alla realizzazione dell’opera a firma degli artisti italiani Wally, Alita, Luca e Alessandro, il progetto prevede la creazione di altre installazioni d’arte diffuse per il quartiere di Talenti, tra cui un altro murale che verrà realizzato in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico dell'IIS di via Sarandì 11 di Roma all'interno dell'arena del CineVillage Talenti.

Barbara Mezzaroma: "Valorizziamo l'arte urbana a Talenti"

“Il Parco Talenti, venti anni fa era un non luogo, quasi rifiutato dai cittadini. Noi lanciammo una sfida pensando che sarebbe potuto diventare un collante tra le persone del territorio contribuendo alla sua rinascita. Oggi i risultati sono visibili a tutti: il Parco Talenti - ha detto Barbara Mezzaroma - è diventato un luogo frequentato e amato non solo dagli abitanti del quartiere ma dalla città intera. Adesso vogliamo lanciare nuove iniziative di rigenerazione urbana dedicate al quartiere e alla città di Roma. In quest’ottica, il murale degli Orticanoodles, realizzato in collaborazione con Airlite, non solo coniuga l’arte con l’innovazione e la sostenibilità, ma rappresenta una bella occasione per dare una nuova dignità estetica ad un pezzo del quartiere”.

Airlite: la vernice che purifica l'aria

Per la realizzazione dell’opera "Anima Mundi - Tondo Doni" è stata impiegata la speciale vernice Airlite capace di migliorare l’ambiente e la vita delle persone purificando l’aria dall’88,8% dell’inquinamento presente. La vernice Airlite è stata inserita recentemente tra le 4 tecnologie più importanti per la sostenibilità ambientale dall’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La stessa vernice sarà impiegata anche per le successive opere previste dal progetto. L’idea è quella di unire l’arte e la tecnologia alla rigenerazione urbana, coinvolgendo la comunità e puntando a migliorare la qualità della vita del quartiere Talenti.

Urban Art Talenti

"Urban Art Talenti" è un progetto che mette insieme la passione per l’arte, la tecnologia, il rispetto per l’ambiente, ma anche il coinvolgimento attivo dei giovani studenti e la voglia di promuovere il quartiere Talenti e la sua comunità.