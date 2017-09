La vicinanza al servizio giardini non basta: parco Talenti sprofonda nell'incuria

Immondizia sparsa nel verde, cartacce intorno alle installazioni ludiche, lampioni rotti e panchine che al calar del sole si trasformano in giacigli per indigenti e sbandati: queste le condizioni di parco Talenti, area verde dell'omonimo quartiere all'altezza di via Alvaro Corrado.

Parco Talenti nell'incuria più totale

"Doveva essere una delle aree verdi fiore all’occhiello del Municipio III, invece il parco Talenti è un’area lasciata nell’incuria più totale" - ha denunciato il presidente del Comitato di Quartiere Talenti, Manuel Bartolomeo.

Un parco nel degrado: accanto la sede del Servizio Giardini

Eppure accanto a quel parco sorgono due scuole, due centri anziani, il PalaFucini e addirittura la sede dell’ufficio giardini del III Municipio. Paradossale ma vero.

Così un parco che potrebbe essere il fulcro aggregativo del quartiere rimane semivuoto, abbandonato al suo triste destino.

Parco Talenti "inutilizzabile per inefficienza"

"Lo spazio di fatto non è fruibile né dai bambini né dalle famiglie, una zona verde interdetta all’utenza per l’inefficienza e la scarsa manutenzione dell’amministrazione municipale e capitolina" - il rimprovero di Bartolomeo a Piazza Sempione e Campidoglio.

Da qui la richiesta di un intervento di pulizia nel più breve tempo possibile: affinchè parco Talenti possa essere restituito ai cittadini. Gli stessi che in quell'area verde, così ridotta, ci entrano malvolentieri.