Il nido di Talenti in balia dei ladri, locali devastati e dispensa saccheggiata: i bambini restano a casa

Non c'è pace per il nido Cocco e Drilli di Talenti, quello tristemente noto per la grande quantità di furti subita.

Il nido Cocco e Drilli nella morsa dei ladri

Tra il 2015 e il 2016 oltre dieci le incursioni in pochi mesi con i ladri, in un'occasione, a buttare giù addirittura un muro per accaparrarsi qualche derrata alimentare.

Uno scenario che nel 2019 non è cambiato poi molto: nella settimana a cavallo tra febbraio e marzo tre i saccheggi sopportati.

Ingenti i danni e i disagi arrecati alle famiglie, costrette a ricorrere a soluzioni alternative per i loro bambini rimasti a casa in attesa del ripristino delle condizioni igieniche e ambientali più ottimali.

Esasperato il personale alle prese con pulizie straordinarie, materiali e stanze da rimettere in ordine, inventario da aggiornare: il tutto in una struttura che i genitori definiscono "d'eccellenza".

Un'esposizione alle razzie date dalla posizione isolata: il nido Cocco e Drilli sorge infatti, sì davanti alle palazzine di via Clelia Bertini Attilj, ma anche su uno dei lati del parco Sannazzaro. Svaligiarlo, a quanto pare, è un gioco da ragazzi.

Furto al nido di Talenti: telecamere distrutte, mensa saccheggiata

Lo dimostra l'ennesima violazione. Durante lo scorso week end infatti ignoti si sono introdotti nella struttura: telecamere distrutte, dispensa saccheggiata. Danni notevoli per portare via un po' di carne e formaggio.

Famiglie in balia dei ladri: "Bambini e genitori rimasti a casa"

"Il danno più grande è stato arrecato alla videosorveglianza: hanno tolto tutte le telecamere e i sensori sia all'interno che all'esterno" - racconta a RomaToday uno dei genitori del Cocco e Drilli. "In più, e non è affatto secondario, novanta genitori non sono potuti andare a lavoro perchè ieri (lunedì 10 giugno ndr.) il nido è rimasto ovviamente chiuso".

Soluzioni definitive ed efficaci quanto continuano a chiedere le famiglie volenterose di tutelare e preservare non solo la scuola dei loro figli e un servizio necessario, ma anche un bene pubblico.

Forza Italia esorta il Municipio III: "Basta inerzia, servono grate"

"L'inerzia dell'amministrazione consente ai soliti balordi di razziare nuovamente l'asilo Cocco e Drilli con gravi danni e l'interruzione del servizio per i bambini. Ci chiediamo dove sono andate a finire le promesse del municipio fatte tre mesi fa?" - tuona Riccardo Evangelista, consigliere del Municipio III di Forza Italia. "I fatti della scorsa notte confermano quanto avevamo proposto, con la protezione, almeno della cucina, attraverso grate che fungano da deterrente".