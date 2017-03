Da Talenti a Montesacro "sparite" le strisce pedonali: "Inesistenti o sbiadite"

Strisce pedonali in parte sbiadite o ormai del tutto impercettibili, attraversamenti invisibili o mai ripristinati dopo l'asfaltatura delle strade davanti a scuole e uffici pubblici con conseguente pericolo per i pedoni: è questa la denuncia sullo stato della segnaletica orizzontale che arriva dal Montesacro.

A far notare le condizioni non proprio ottimali, da Talenti al Nuovo Salario senza dimenticare Città Giardino, gli esponenti di Fratelli d'Italia Fabrizio Ghera e Giordana Petrella.

"Una buona amministrazione dovrebbe garantire sempre la sicurezza ai propri cittadini e i lavori di rifacimento delle strisce pedonali rientrano in quest'ottica. Nel III Municipio invece i residenti sono costretti a rimanere senza interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale, esattamente come accade per la copertura delle buche" - hanno scritto in una nota denunciando come da tempo nel territorio del Terzo le strisce pedonali siano "scomparse davanti alle scuole, agli uffici pubblici, ai parchi e agli incroci più pericolosi per i pedoni".

A rincarare la dose anche il presidente del Comitato di Quartiere Talenti ed ex consigliere del centrodestra a Piazza Sempione, Manuel Bartolomeo: "Qui in III Municipio manca poco che i cittadini siano costretti a rivolgersi a Chi l'ha visto per sperare di rivedere la segnaletica orizzontale. Scuole, uffici pubblici, parchi ma anche semplici incroci da mesi 'non vedono' più le strisce pedonali e - incalza non risparmiando critiche all'attuale maggioranza stellata - in quelle poche vie in cui è stato effettuato il ripristino, più che vernice bianca sembra abbiano usato vernice 'bianco trasparente'."

La richiesta che arriva dall'opposizione di centrodestra è quella di garantire maggior sicurezza ad automobilisti e pedoni: "Dall'amministrazione centrale a quella municipale i grillini snobbano il tema della sicurezza stradale, questo era il cambiamento tanto sbandierato in campagna elettorale?" - domandano critici.