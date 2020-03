Montesacro, torna l'incubo furti: picconate per entrare nel nido e negozi svaligiati

Nottata di scorribande nel territorio del Roma Montesacro. Nel mirino dei ladri in azione tra mercoledì e giovedì scorsi una scuola e alcune attività commerciali: colpiti il nido Cecchina, un negozio di biciclette, una farmacia ed una parrucchiera. (Qui la notizia completa)

Furto al nido di Talenti, scassinati tre negozi

Di devastazione lo scenario nel nido di Talenti dove per entrare i malviventi hanno preso a picconate il muro adiacente la porta d'ingresso dopo aver messo fuori uso il sistema d'allarme. Una volta dentro i ladri hanno depredato la cucina portando via scorte alimentari, ma anche gòi utensili più costosi come il tritacarne e il robot da cucina.

Non è andata meglio ai negozianti che hanno ritrovato i propri locali con vetrate distrutte, serrande forzate o tagliate: portati via cassette di sicurezza, attrezzature professionali e biciclette per un valore complessivo di 30mila euro.

Montesacro: torna l'incubo furti

Così nel Roma Montesacro torna l'incubo furti. Era circa un anno fa quando una vera e propria escalation di razzie colpì il quartiere di Talenti tra negozi saccheggiati, appartamenti e garage presi d'assalto. Scosse tutti la storia di una giovane residente del quartiere rimasta nascosta nell'armadio per sfuggire ai ladri mentre loro portavano via da casa sua gioielli e oggetti preziosi.

"La questione della sicurezza delle strutture pubbliche e degli esercizi privati resta una priorità fondamentale per l'amministrazione del III municipio, alla quale chiediamo di dare segnali chiari ed incisivi per rafforzare la sorveglianza nelle strutture scolastiche, ormai da troppi anni oggetto di furti ricorrenti e di accompagnare gli esercenti privati verso quelle misure di sostegno economico previste dal Governo e dalla Regione Lazio" - il monito di Riccardo Corbucci e Sabrina Cavalcanti, rispettivamente coordinatore della segreteria Partito Democratico di Roma ed esponente della segreteria democratica del III municipio.

FdI attacca: "Municipio e Comune collaborino su sicurezza"

"E' chiaro che il gioco dello scaricabarile tra amministrazione municipale e comunale non è più credibile e di certo non aiuta la sicurezza del territorio. Fare le riunioni dell'Osservatorio senza poi applicare nel concreto misure per arginare fenomeni criminali non serve: III Municipio e Campidoglio collaborino per dare risposte ai cittadini, alle famiglie e ai commercianti" - commenta Giordana Petrella, consigliera di FdI.

"Questa notte dei farabutti hanno scassinato un negozio di biciclette, una farmacia e un negozio di parrucchiere, però - attacca la consigliera - l’amministrazione dice che il problema sicurezza non esiste, siamo 'noi di destra' a strumentalizzare".