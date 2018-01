Montesacro in balia dei vandali: estintori scaricati nel parco

Hanno approfittato del buio della notte e dell'isolamento di quella parte del parco per divertirsi in malo modo e arrecare un danno all'intera comunità. Nella notte tra giovedì 4 gennaio e venerdì 5 ignoti hanno fatto incursione nel Parco della Cecchina scaricando su verde, stradine e staccionate quattro estintori poi abbandonati ai piedi di un albero.

Estintori scaricati nel Parco della Cecchina

Un gesto sciocco e immotivato che ha trovato la condanna dei residenti del quartiere che da tempo chiedono la chiusura notturna del parco e un presidio di sicurezza da ottenere anche attraverso il combattuto affidamento della casetta che sorge in quell'area verde. Nulla da fare: ieri il Cecchina è finito nel mirino dei vandali.

Il consigliere: "Chiedo chiusura notturna da tre anni"

"Qualcuno si è divertito a scaricare degli estintori nel viottolo di fronte alle giostre del Parco della Cecchina. E' dal 2014 che chiedo che venga chiuso la notte e più recentemente che venga posto un presidio di sicurezza tramite l'assegnazione della casetta. Ma tutte le amministrazioni - ha fatto notare il consigliere di Lista Marchini, Riccardo Evangelista - sono rimaste sorde al riguardo. Anzi questa in particolare non ha neanche interagito con i cittadini che chiedevano la soluzione. Un ennesimo caso - ha incalzato il consigliere di Piazza Sempione - nel quale sicurezza e ambiente non sembrano essere una priorità per chi governa il Municipio".

Il Municipio III in balia dei vandali

La sicurezza tasto più che dolente per il Montesacro: tra aree ludiche date alle fiamme, automobili imbrattate, parchi devastati, punti ristoro distrutti così come casette per il booksharing il territorio del Municipio III sembra davvero essere in balia dei vandali.

"Un problema culturale ma anche sicuramente di mancati controlli" - fa notare Evangelista.