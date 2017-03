Dal deposito alla strada: filobus nuovi per le linee express del Municipio III

Gli abitanti del III municipio da questa mattina possono usufruire di mezzi del tutto nuovi su alcune delle linee del trasporto pubblico che attraversano il Municipio III. Venti dei 45 filobus comprati negli anni passati e rimasti chiusi ed inutilizzati nel deposito di Tor Pagnotta stanno infatti entrando progressivamente in servizio sulle linee Express 60, 80 e 90 che collegano alcuni dei quartieri del Terzo con il centro di Roma. Oggi la presentazione della campagna ribattezzata "riprendiamoci i filobus" al deposito di Tor Pagnotta. Ad annunciare la novità ai cittadini di Montesacro è stata la minisindaca Capoccioni attraverso il proprio profilo Facebook.

Era infatti il febbraio scorso quando, nell'ambito di un blitz a Tor Pagnotta, la Sindaca Virginia Raggi annunciò la messa in esercizio di quei mezzi "nuovi di zecca" acquistati anni addietro per servire i corridoi della mobilità di Laurentina-Tor Pagnotta ed Eur-Tor de' Cenci e invece rimasti "fermi da quasi due anni in un deposito a prender polvere".

"Non è una storia solo di sprechi ma anche di malaffare. Perché i filobus acquistati nel 2009 per il corridoio della mobilità Laurentina-Tor Pagnotta sono al centro di un’inchiesta per una presunta tangente da 600mila euro. Un’inchiesta finita poi in quella di Mafia Capitale" - aveva sottolineato Raggi annunciando l'obiettivo di volerli mettere in strada al più presto, "superando le criticità giuridiche", per andare a rinforzare le linee filobus 90 e 60.

E tra le linee fortunate, così si apprende da Piazza Sempione, ci sarà anche la 80. Dunque per il Municipio III e per gli assi che uniscono le periferie come Porta di Roma, Talenti, Serpentara e Fidene a Piazza Venezia e Stazione Termini arriva non tanto un rinforzo quanto un tocco di nuovo: venti di quei quarantacinque famosi filobus finora fermi a Tor Pagnotta lasceranno finalmente il deposito per servire ed essere utili a cittadini e mobilità.

E proprio oggi, lunedì 27 marzo, per le linee filobus 60 e 90 arrivano i nuovi orari comunicati da Agenzia per la Mobilità.

Linea 60: dal lunedì al venerdì per la linea 60 la prima e ultima partenza da piazza Venezia saranno rispettivamente alle 5,30 e alla mezzanotte; quelle da largo Pugliese alle 5,30 e a mezzanotte e 39 minuti.

Linea 90: dal lunedì al venerdì le prime e le ultime partenze sia da largo Labia che dalla stazione Termini saranno rispettivamente alle 5,30 e alla mezzanotte; nelle giornate del sabato la prima e l'ultima partenza da largo Labia saranno alle 5,30 e alla mezzanotte e 43 minuti; dalla stazione Termini alle 4,51 e alla mezzanotte. Alla domenica e nei festivi la prima e l'ultima partenza da largo Labia saranno alle 5,30 e alla mezzanotte e 41 minuti, da Termini alle 4,51 e alla mezzanotte.