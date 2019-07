Ladri d'appartamento scappano sul tetto e provano a scappare calandosi dai discendenti

Approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari di casa, hanno forzato una grata posta a protezione della finestra di un appartamento sito al primo piano, una volta all’interno hanno iniziato a riempirsi le tasche con tutti i monili in oro che trovavano in casa. I rumori evidentemente devono aver insospettito i vicini che hanno subito chiamato la Polizia. E' accaduto poco dopo le 23:00 di giovedì 11 luglio in via Renato Fucini, a Talenti.

E così sul posto giungevano rapidamente le autoradio del commissariato Vescovio, Fidene, Villa Glori ed una Volante. I poliziotti hanno colto sul fatto i due ladri, i quali alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire per le scale, arrivando fin sul terrazzo condominiale poi, vedendosi braccati si sono arrampicati maldestramente sui tubi esterni del palazzo, calandosi sul balcone di un appartamento al quarto piano.

Qui, gli agenti sono riusciti a raggiungerli e a bloccare i due malviventi. All’interno delle loro tasche sono stati rinvenuti gli “strumenti del mestiere” (guanti, cacciaviti) e tutto l’oro che i due avevano rubato. Riconsegnato il maltolto alla legittima proprietaria,via Fucini nato in Belgio ed un 25enne nato in Romania, sono stati arrestati per furto aggravato e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.