Il Parco della Cecchina fa canestro: la rinascita passa da NBA e murales

Il Parco della Cecchina, area verde tra Talenti e la Bufalotta, tenta la rinascita. Da tempo sprofondato nell'incuria e nell'abbandono più totale, con i volontari unico argine al progressivo abbrutimento, il giardino del III Municipio è pronto a presentarsi in una nuova veste: decoroso e pienamente fruibile.

Riqualificazione per il Parco della Cecchina

Al Parco della Cecchina sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione: interventi che mirano al recupero del campo da basket, punto di incontro per i tanti giovani sportivi del quartiere, e la realizzazione di murales a tema.

Passa dunque da canestri e street art la rinascita di quell'area verde da troppo tempo preda di vandali e incivili.

Un campo da basket da campioni NBA

Supportata dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e da quello allo Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma, UBI Banca - NBA Official Bank in Italia - ha sviluppato il progetto di recupero e riqualificazione del playground del Cecchina per restituirlo nuovo e sicuro ai ragazzi di Talenti.

Intorno al campo e ai canestri alcune opere di street art a tema con i muretti liberati dal grigio e trasformati, con la collaborazione degli artisti affiliati ad Arte e Città a Colori, in un tripudio di colori brillanti e accesi.

Danilo Gallinari al Parco della Cecchina

L'inaugurazione del nuovo playground del Parco della Cecchina è in programma per il 29 giugno quando l'area verde diventerà teatro di un evento imperdibile per tutti gli NBA addicted d'Italia e per gli amanti del basket.

A tagliare il nastro, oltre alle istituzioni e gli sponsor che hanno donato al quartiere e ai suoi giovani un campo in cui trovarsi e giocare, il campione italiano e professionista in NBA Danilo Gallinari.