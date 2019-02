Il buio apre la strada ai ladri, furto al PalaFucini: rubate le attrezzature della ASD Montesacro

Il buio del parco a celare i malviventi, il tendone tagliato per entrare e fare razzia delle attrezzature elettroniche in dotazione alla ASD Montesacro: furto al PalaFucini, la tensostruttura sportiva di Talenti sede e campo di gioco della società sportiva gialloblu.

Furto al PalaFucini

L'incursione nella notte tra sabato e domenica quando ignoti si sono introdotti nell'impianto della Montesacro dopo aver manomesso e danneggiato l'allarme. Portati via compressore, casse, amplificatori ed altri pezzi di eletronica: fortunatamente nessun deterioramento al prezioso terreno di gioco.

"Danni ancora da quantificare" - ha fatto sapere il presidente della ASD Montesacro, Marco Di Lernia, parlando di "domenica da dimenticare" e non, chiaramente, per i risultati sportivi.

Il parco Talenti al buio

Dito puntato sull'assenza di illuminazione di Parco Talenti, l'area verde accanto alla quale sorge il PalaFucini: "Nella notte di sabato qualcuno è entrato nella scuola dalla parte del Parco Talenti completamente abbandonata e buia, come già denunciato in passato al Municipio e ai Carabinieri" - ha sottolineato il patron gialloblu riportando la notizia del furto.

Tanti gli attestati di solidarietà per quanto accaduto al PalaFucini, polo di aggregazione sportiva per tante famiglie di Talenti e non solo. Dopo i primi momenti di sconforto e rabbia nella palestra dell'ASD Montesacro le attività sono riprese regolarmente: sull'accaduto è stata sporta denuncia e le immagini delle telecamere di videosorveglianza consegnate alle forze dell'ordine.

"La famiglia Montesacro si è già ricompattata e denunciati i fatti, dopo il sopralluogo dei Carabinieri, siamo già al lavoro".