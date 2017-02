Da Talenti a Conca d'Oro: le vie del Municipio III in festa

In Municipio III è festa da Talenti a Conca d'Oro. Salutata con entusiasmo e partecipazione la manifestazione di Carnevale in via Ugo Ojetti, l'attenzione di tutti è proiettata alla prossima iniziativa messa in campo da commercianti e realtà del territorio: quella del 5 marzo a Conca d'Oro quando si terrà, con qualche giorno di anticipo rispetto al calendario, la "Festa della Donna".

Un appuntamento che rientra nel programma delle "Feste di via" con Piazza Sempione a voler trasformare ogni domenica in una giornata di eventi che possa far rinascere il senso di comunità e dare un alternativa di qualità a centri commerciali e centro storico.

"Il 31 gennaio, con una delibera di Giunta, abbiamo definito i criteri per richiedere l'organizzazione delle mostre mercato da parte delle associazioni dei commercianti di qualunque via del Municipio. Questi criteri sono stati pensati per incentivare le mostre mercato che sempre più frequentemente animano le strade del nostro territorio, e vogliono fornire un quadro normativo certo, semplice ed uniforme affinché tutti coloro i quali siano interessati possano organizzarli coniugando le finalità commerciali ad iniziative socio culturali, riservando un congruo numero di aree disponibili ad associazioni culturali, onlus e cooperative sociali presenti sul territorio, ma anche eventualmente punti informativi Ama o di altri enti" - ha spiegato l'assessore al Commercio del Municipio III, Simone Proietti, sottolineando come sia stato stabilito anche il numero massimo di manifestazioni per anno sulla stessa via.

Un modo, fanno sapere da Piazza Sempione, "per aiutare tutte le aree del Municipio a proporre iniziative atte a rendere vive le nostre strade in un quadro di certezza e semplicità normativa che ponga tutte le strade e le associazioni di commercianti in condizione di parità nel presentare e portare avanti con successo iniziative come le mostre mercato che, in maniera sempre maggiore, godono del favore dei commercianti e dei cittadini. Resta in essere, ovviamente, - ha sottolineato Proietti - il pagamento dell'Occupazione Suolo Pubblico (OSP)".

Un aspetto, quest'ultimo, che di recente ha sollevato qualche polemica con gli operatori a notare i prezzi "lievitati" rispetto al passato: cifre che hanno indotto alcuni di loro a rinunciare alla propria presenza.

Tre tuttavia le vie che già hanno aderito alla delibera e che si animeranno in un calendario fitto di eventi: il 5 marzo a Conca d'Oro ci sarà, come detto, la Festa della Donna; il 26 dello stesso mese in via Franco Sacchetti la Festa della Primavera; il 2 aprile in via di Conca d'Oro la Festa per la Pasqua che replicherà la domenica successiva ma in via Ugo Ojetti; il 7 maggio Festa ecologica in via Franco Sacchetti.