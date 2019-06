Talenti, no al trasbordo di rifiuti: in via Ojetti le proteste di centinaia di residenti

Niente trasbordo in via Ninchi. I residenti di Talenti vanno in pressing sulla Sindaca. Vogliono che il sito sia definitivamente cancellato dall'elenco. Per questo sono scesi in strada, sabato 22 giugno, sfilando in un corteo appositamente organizzato in via Ugo Ojetti.

La manifestazione del 22 giugno

Con slogan e striscioni, centinaia di residenti hanno ricordato quali sono i motivi per cui, l'opzione di via Ave Ninchi, non è praticabile. Su tutte "il definitivo intasamento della viabilità, con un centinaio di grandi camion maleodoranti – si leggeva nel volantino che lanciava la mobilitazione – carichi di tonnellate e tonnellate di rifiuti al giorno".

Le ragioni del "No"

Tanti residenti sono scesi in strada anche perchè, la realizzazione del sito, determinerebbe ripercussioni sulle attività commerciali, sul valore degli immobili e non da ultimo sulle condizioni d'inquinamento dell'aria. Alla prospettiva di realizzare un sito di trasbordo nella popolosa zona di via Ninchi, l'amministrazione di prossimità aveva offerto un'alternativa.

La posizione del Municipio III

"Il fatto di non ascoltare i cittadini e di non farli partecipi in questo Municipio è già stato un vulnus – ha recentemente ricordato il presidente Caudo, nel commentare la scelta di via Ninchi - Il metodo utilizzato è insopportabile. Se noi fossimo stati coinvolti avremmo potuto aiutarli a prendere una decisione più giusta perchè, e questo deve essere chiaro, noi ci teniamo al fatto che i rifiuti vengano raccolti, che le nostre strade siano pulite”.

La soluzione alternativa

Da parte del Municipio una proposta è stata presentata: si trova "nel deserto del GRA" tra Salaria e Nomentana: 5mila metri quadri vuoti e recintati, vicini al Raccordo "e lontani dalle case". Il Campidoglio ed ama ora sanno che, oltre a quell'alternativa, Talenti è pronta a mettere in campo anche un'altra risorsa: la determinazione delle centinaia di persone che, sabato 22 giugno, sono scese in strada in via Ojetti.