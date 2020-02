Montesacro: un cinghiale a passeggio nell'area verde di parco Talenti

Continuano gli avvistamenti dei cinghiali da un punto all'altro della città. Questa volta un ungulato è stato avvistato e ripreso da alcuni curiosi nell'area verde del parco Talenti di Montesacro, al III Municipio. L'animale si aggirava sul posto, probabilmente in cerca di cibo, nella mattina di domenica 16 febbraio poco dopo le 9.00.

Altri avvistamenti di cinghiali nei mesi scorsi

Era lo scorso 12 ottobre quando un gruppo di cinghiali è stato avvistato invece lungo via Cristoforo Colombo, all'altezza di Acilia (QUI IL VIDEO). Qualche mese prima, cinque dipendenti di Ama finirono nei guai dopo la diffusione di un video in cui si ritraevano intenti a dar da mangiare a un gruppo di cinghiali in via di Settebagni (QUI IL VIDEO).