Talenti è uno zoo: il cinghiale corre accanto a scooter e auto

Ancora incontri ravvicinati con i cinghiali a Talenti: dopo l'avvistamento dell'esemplare che domenica mattina scorrazzava liberamente nel parco, gli abitanti della zona hanno immortalato probabilmente lo stesso grosso animale impegnato in una corsa a bordo strada.

Il video è stato girato in viale Ave Ninchi, poco distante da parco Talenti. Il cinghiale corre sul ciglio della carreggiata, accanto ad auto e scooter in transito. Più in la negozi e centri sportivi.

L'animale sembra mansueto, tranquillo: scodinzola tra i parchi e le strade del quartiere. Sui social si moltiplicano foto e video degli avvistamenti, trovato anche sotto le finestre della scuola di via Fucini: qualcuno prova addirittura a dargli un nome.

A Talenti, nonostante qualche timore, quel cinghiale è già una "star".