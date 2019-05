Ecco il Cine Village, Talenti "chiama alle arti": nel parco arena e salotto estivo sotto le stelle

Oltre due mesi di eventi con il cinema al centro dell'offerta culturale: a Talenti, all’interno del parco recentemente riqualificato e che oggi costituisce il cuore verde del Municipio III, arriva il Cine Village. Dal 15 giugno all'8 settembre tante le iniziative culturali tra film, spettacoli e attività sportive ricreative che animeranno l'arena della parte più alta di Montesacro.

Film, spettacoli e incontri al Cine Village di Talenti

"Il Cine Village Talenti nasce proprio dalla volontà di offrire, all’interno di un’area verde, nuove opportunità culturali ai residenti di uno dei municipi della Capitale più vasti e densamente abitati che ha dimostrato grande partecipazione" - ha fatto sapere AGIS Lazio Srl. Il riferimento è alle agorà gremite di 'Grande come una città', il progetto lanciato lo scorso anno dall'assessorato alla Cultura di Piazza Sempione.

Cinema, sport e Barefoot

Al Cine Village di Talenti l’offerta cinematografica sarà affiancata e sostenuta da numerose altre forme di intrattenimento tra cui spettacoli live (esibizioni musicali, danza, stand‐up comedy, street‐art ); spazi dedicati alle attività ricreative (per bambini e anziani); incontri culturali a tutto tondo (con scrittori, autori cinematografici, personalità del mondo scientifico). Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot, nuova tendenza che prevede una camminata a piedi scalzi per entrare in sintonia con se stessi e con la natura.

A Talenti la "chiamata delle arti"

"Crediamo nell’idea di promuovere il territorio attraverso iniziative, incontri ed eventi nell’ambito di una 'chiamata alle arti' rivolta a tutti, arricchendola inoltre di un’ampia offerta cinematografica, il Cine Village si caratterizza come un nuovo spazio pubblico di aggregazione, discussione, condivisione, in grado di valorizzare le numerose realtà locali puntando a un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini grazie ai numerosi stimoli culturali proposti" - il pensiero di Agis ed ANEC Lazio.

Lo sport per tutti nell'arena di Talenti

Dunque una mirata offerta culturale e d’intrattenimento sul territorio che miri ad accrescere il benessere della collettività con il villaggio che si arricchirà ogni giorno di più, grazie alla partecipazione di realtà come il CONI Lazio e il Comitato Italiano Paralimpico, con l’allestimento di alcune zone in cui lo sport sarà accessibile a tutti.

Cine Village a Talenti: mille posti e oltre 50 film

Cardine della proposta culturale sarà il cinema una sala da circa 1.000 posti attrezzata con maxischermo e impianti di proiezione e audio ad alta tecnologia (Proiettore Digitali 2K e sistema audio Dolby Digital Surround 7.1) per consentire una visione e un ascolto privilegiati.

Attraverso un ricco e diversificato programma che coniuga i blockbuster a titoli più autoriali, l’arena offrirà una vetrina di oltre 50 film selezionati tra quelli di maggior successo della passata stagione, rassegne sul cinema italiano e alcune anteprime dei titoli più attesi che saranno in sala in autunno.

La rassegna Locarno a Roma

Evento conclusivo del programma cinematografico e dell’intera manifestazione sarà la 19a edizione della rassegna Locarno a Roma, parte integrante del progetto “Il cinema attraverso i Grandi festival” realizzato da ANEC Lazio, durante il quale lo schermo di Parco Talenti ospiterà una vetrina di 6/8 titoli selezionati tra quelli premiati e più significativi del 72° Locarno Festival.

Il rilancio delle imprese di quartiere

Ad arricchire la proposta, anche uno speciale progetto in collaborazione con Camera di Commercio e Confcommercio, “Consumi e cultura tra economia e sviluppo del territorio”, per il rilancio delle imprese di quartiere, finalizzato a valorizzarne il tessuto economico‐produttivo e le eccellenze attraverso il ruolo e il valore delle attività culturali.

Il Cine Village di Talenti: salotto estivo sotto le stelle

Per due mesi e mezzo il Cine Village si appresta così a diventare un salotto verde sotto le stelle e soprattutto un importante luogo di confronto e di crescita culturale che, grazie anche al coinvolgimento diretto delle associazioni, delle cooperative sociali e degli esercizi commerciali del territorio, terrà compagnia ai cittadini, non solo quelli di Montesacro, per tutta l’estate.